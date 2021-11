Kolmatta rokotusta suositellaan 2,5 miljoonalle suomalaiselle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaikkiaan kolmansia annoksia on annettu reilut 260 000. Niistä yli 60-vuotiaista, jotka ovat saaneet toisen rokoteannoksen yli kuusi kuukautta sitten, 46 prosenttia on saanut myös kolmannen annoksen.

Kaikkiaan Suomessa on noin 520 000 ihmistä, joiden toisesta koronarokotuksesta on kulunut puoli vuotta. Heistä valtaosa eli 73 prosenttia on yli 60-vuotiaita.

– Kolmansilla rokotuksilla on jo pystytty antamaan lisäsuojaa hyvin monelle ikääntyneelle. Ikä on merkittävin vakavalle koronataudille altistava tekijä. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rokottaminen suojaa epäsuorasti myös hauraimpia ja ikääntyneitä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

THL suosittelee kolmatta rokoteannosta 60 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville, lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville, henkilöille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt ja henkilöille, jotka on rokotettu lyhyellä alle kuuden viikon annosvälillä, koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle, ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle sekä muuta kiireellistä hoitoa antavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.

– Muille kuin immuunipuutteisille kolmatta annosta suositellaan toistaiseksi kuusi kuukautta toisen annoksen jälkeen. Tämä johtuu siitä, että valtaosalla heistä rokotteen suojateho vakavaa tautia vastaan pysyy erittäin hyvänä noin puoli vuotta, vaikka immuniteetti tartuntoja vastaan heikkenee tätä aikaisemmin, Nohynek sanoo.

Hänen mukaansa rokotusjärjestys noudattaa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) suosituksia.

– ECDC kehottaa suojaamaan rokotuksilla ensin ikääntyneitä, hauraimpia ihmisiä sekä terveydenhuollon ammattilaisia ja asettaa alaikärajan 40 vuoteen. Tehosteannoksia se suosittelee annettavaksi pääosin yli 40-vuotiaille aikaisintaan kuusi kuukautta toisesta annoksesta, Nohynek sanoo.

Suomessa muiden kuin yllä mainittujen alle 60-vuotiaiden tarpeesta kolmansiin rokoteannoksiin keskustellaan Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän kokouksessa keskiviikkona. Sen jälkeen THL antaa lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle ja viestii aiheesta erikseen.

Kolmansissa annoksissa suuria alueellisia eroja

Kunnat vastaavat koronarokotusten järjestämisestä ja ovat jo syyskuusta alkaen antaneet kolmansia annoksia.

Kolmansissa rokotuksissa on isoja alueellisia eroja. Eniten kolmeen kertaan rokotettuja on Ahvenanmaalla, Lapissa ja Länsi-Pohjassa, vähiten Kymenlaaksossa.

– Alueellisesti on eroja siinä, miten nopeasti kolmansien annosten antaminen on päästy aloittamaan, kun myös influenssarokotukset ovat käynnissä”, sanoo johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.