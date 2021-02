Kolmannesta aallosta varoitetaan Intiassa

Virus ei ole hävinnyt minnekään, tutkijat muistuttavat.

Yli miljardin asukkaan Intiassa on koronapandemian aikana todettu yhteensä yli 11 miljoonaa tartuntaa, ja kuolleita maassa on nyt 156 900. Viime kuukausien aikana tutkijoita on kuitenkin ihmetyttänyt epidemian kasvun nopea taittuminen, sillä vielä syyskuussa maassa todettiin yli 90 000 uuttaa tartuntaa päivässä. Helmikuussa päivittäinen tartuntamäärä on ollut hieman yli 10 000, uutisoi CNN.

Vaikka Intian hallitus on asettanut koronarajoituksia, ei maassa kuitenkaan ole esimerkiksi Australian kaltaista tiukkaa lockdownia. Myös rokotuksissa maa laahaa monia muita valtioita jäljessä. Tutkijat ovat esittäneet Intian valoisamman koronatilanteen johtuvan mahdollisesti nuoresta väestöstä ja maan suurkaupunkien ehkä jo saavuttamasta laumasuojasta.

Maa on kuitenkin vielä kaukana laumasuojan saavuttamisesta, tutkijat korostavat.

Nyt useat asiantuntijat varoittavat viruksen kolmannen aallon kuitenkin uhkaavan Intiaa, kirjoittaa BBC. Tilanne ei ole vielä valtakunnallisesti kääntynyt jyrkästi pahempaan suuntaan, mutta joissakin osavaltioissa epidemia on kiihtymässä.

Erityisen huolestuttava tilanne on yli 112 miljoonan asukkaan Maharashtran osavaltiossa, jossa sijaitsee maan toiseksi suurin kaupunki Mumbai. Pelkästään Amravatin piirikunnassa on helmikuun aikana todettu yli 10 000 tartuntaa ja 66 kuolemaa. Paikallinen toimittaja luonnehtii alueen olevan ”paniikissa”.

– Ihmiset eivät käytä täällä maskeja. He ovat osallistuneet kontrolloimattomiin joukkokokoontumisiin, kuten häihin ja vaalikampanjoihin. Ihmiset seurustelevat vapaasti, taudinkantajia ei eristetä ja testaaminen ja jäljittäminen on vähäistä, sanoo tohtori Sanjay Oak, osavaltion koronatyöryhmän jäsen.

– Tämä on johtanut tähän tilanteeseen, Oak toteaa.

Epidemiologi Lalit Kantin mukaan Intia on tuudittaunut ”väärään normaaliuden tunteeseen”. Tartuntojen nousu noudattaa kansainvälistä trendiä, Kant huomauttaa. Tutkija Gautam Menonin mukaan on taas mahdollista, että tartunnat ovat nousussa myös monissa muissa osavaltioissa, mutta että ne ovat jääneet viranomaisilta huomaamatta.

Tutkijat kehottavat nyt viranomaisia valppauteen. Korona ei ole hävinnyt Intiasta, ja lähiviikot tulevat olemaan ratkaisevia.