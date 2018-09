Kollega kirjoitti Ville Niinistölle: Ei suvaitsevaisuus ole valikoivaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan Katri Kulmuni sanoo vihreiden ex-puheenjohtajan vihjailua rimanalitukseksi.

Vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö julkaisi tiistai-iltana Facebookissa pitkän, alta avautuvan kirjoituksen politiikan pinnallisuudesta.

Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni vastaa Facebookissa kansanedustajakollegalleen.

Kulmuni sanoo olevan helppo yhtyä Ville Niinistön toteamuksiin, että ”oma tapani haastaa muita puolueita ja poliitikkoja keskittyy poliittisten tekojen kritisointiin” ja ”en arvostele henkilön ominaisuuksia tai arvota häntä sukupuolensa perusteella.”

– Joudun kuitenkin kysymään, miksi samassa kirjoituksessa menet henkilökohtaisuuksiin ottamalla toisen ihmisen uskonnollisen vakaumuksen lyömäaseeksi?, Katri Kulmuni kysyy Ville Niinistöltä.

Kulmunin mukaan Ville Niinistö kirjoitti vihjailevalla tavalla ”vanhoillisuskonnollisesta taustasta” tulevasta pääministeristä.

Niinistö totesi, että “vanhoillisuskonnollisesta taustasta tulevat pääministeri ja ulkoministeri, kaikkea arvoliberaalia ja edistystä vastustavat perussuomalainen puolue (vaalikauden alussa), eduskunnan kolme miesvaltaisinta puoluetta, kokoomus jossa ei ole 100-vuotisen historiansa aikana ollut yhtään naista puheenjohtajana: tämä porukka teki hallitusohjelman, joka leikkasi eniten lapsilta, koulutuksesta, naisten asemasta, ihmisoikeuksista, kehitysyhteistyöstä, ympäristöstä ja pienituloisilta. Siis kaikesta siitä mitä tasa-arvo ja edistys on ajanut”.

– Suvaitsevaisuus ei ole valikoivaa. Sivistys on toisen ihmisen kunnioittamista ja huomioimista. Suomen pitää olla maa, jossa ihmiset puhuvat toisistaan inhimillisesti, Kulmuni kommentoi.

– Minusta uskonnollinen tai muu vakaumus on jokaisen ihmisen syvästi yksityinen ja henkilökohtainen asia. Siksi on sanottava, että sillä politikointi – edes epäsuorasti – on melkoinen rimanalitus.

Katri Kulmuni toivoo, että “henkilökohtaisuuksiin menemisen, tahallisen väärinymmärtämisen ja toistemme ohi puhumisen, saati leimaamisen sijaan keskittyisimme itse kukin siihen, mistä politiikassa pitäisi ainakin omasta mielestäni olla kyse”.

– Sellaista keskustelua on kuitenkin mahdotonta käydä, ellemme aidosti suvaitse myös erilaisia näkemyksiä. Nimenomaan tässä, Ville, sinulla ja puolueellasi Vihreillä on minusta vakavan peiliin katsomisen paikka.