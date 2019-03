Kolareita ja väkivaltaisia ryöstöjä – tältä näyttää Venäjän teillä

Arviolta jo yli miljoona autoilijaa käyttää Venäjällä nopeasti yleistyneitä video- eli kojelautakameroita. Edulliset ja pienikokoiset laitteet voivat tallentaa satoja tunteja videokuvaa, jonka autoilija voi tarvittaessa siirtää talteen tietokoneelleen tai verkkoon.

Esimerkiksi vuonna 2013 suurin osa Tšeljabinskin meteroriräjähdyksen havainnoista tehtiin kyseisillä laitteilla. Maan vauhdikkaasta liikennekulttuurista on löytynyt viime vuosina tarpeeksi kiinnostavaa materiaalia jopa dokumenttielokuviin asti.

Radio Free Europe huomauttaa Venäjän liikennetilastojen olevan erityisen synkkiä muun muassa huonokuntoisten teiden ja rattijuoppojen suuren määrän vuoksi. Moni pitää laitteita elintärkeinä poliisin korruption ja liikenteessä sattuvien epäselvien tilanteiden selvittämisessä.

Transparency Internationalin viimevuotisessa korruptiolistauksessa Venäjä sijoittui Iranin ja Papua-Uuden-Guinean taakse sijalle 138, joten aihe tuntuu konkreettisesti myös autoilijoiden arjessa.

Myös osa venäläisistä vakuutusyhtiöistä on päätynyt antamaan huomattavia alennuksia kameroilla varustettujen autojen vakuutusmaksuihin.

Horror smashes, road rage, village drunks. Legions of #dashcams show life on the roads in #Russia. And there’s a very good reason why so many people have them. pic.twitter.com/ks2Grm7Y7x

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) March 12, 2019