Kokoontumisen rajoitukset kumotaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Soveltamiselle säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kumoaa kokoontumisrajoituksia ja lähikontaktin välttämisvelvoitetta koskevat päätöksensä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa tänään.

Molemmat maakunnat ovat edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa, mutta sairaanhoitopiireiltä saatujen asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain soveltamiselle säädetyt edellytykset eivät enää täyty. Näin ollen yleisötilaisuuksista ja yleisistä kokouksista poistuu lähikontaktin välttämisvaatimus.

Avin mukaan epidemiatilanne ei ole vielä ohi, mutta sitä hallitaan tällä hetkellä valtioneuvoston asettamilla ravintolarajoituksilla ja tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä sekä alueen sairaanhoitopiirien suosituksilla.

Epidemian leviämisen estämisessä on erityisen tärkeää korkean rokotekattavuuden saavuttaminen ja aluehallintovirasto kannustaakin kaikkia ikäluokkia ottamaan rokotteen.

Vaikka aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia ja lähikontaktin välttämisvelvoitetta koskevat päätökset on kumottu, on tartuntatautilain väliaikainen pykälä 58 c voimassa koko maassa vuoden loppuun saakka.

Säädös velvoittaa asiakas- ja yleisötilojen hallinnasta vastaavat toimijat estämään epidemian leviämistä. Heidän tulee huolehtia siitä, että heidän hallinnoimissaan tiloissa osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, osallistujille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista ja tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti.

Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tiloissa täytyy järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Myös asiakaspaikat on sijoitettava riittävän etäälle toisistaan.

Jos epidemiatilanne uudelleen huononee ja laissa säädetyt edellytykset täyttyvät, voi kunta tai aluehallintovirasto tehdä tartuntatautilain mukaisia rajoittamispäätöksiä.