Kokoontumisia aletaan rajoittaa – alueelta huolestuttava virusluku

Epidemiaa ei voida hillitä ilman rajoituksia, Kainuun pandemiapäällikkö katsoo.

Kainuu on ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä tuomassa voimaan kokoontumisrajoitukset. Tieto käy ilmi Kainuun koronakoordinaatioryhmän tiedotteesta.

Ryhmä kokousti tänään tiistaina. Vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 98,6 (per 100 000 as / 14 vrk). Ko­ro­na­tes­te­jä on otet­tu vii­me vii­kon ai­ka­na en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon, yh­teen­sä 2700 kpl, jois­ta po­si­tii­vi­sia oli 2,1 prosenttia. Myös tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­nen on vai­keu­tu­nut.

– Kai­nuun alueel­li­nen ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on tä­nään ko­kouk­ses­saan esit­tä­nyt Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten käyt­töö­not­toa. Ko­ro­nae­pi­de­mia on edel­leen pa­hen­tu­nut ja vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on kor­keam­pi kuin ker­taa­kaan aiem­min pan­de­mian ai­ka­na, koordinaatioryhmä toteaa tiedotteessaan.

– Vai­kea näh­dä, et­tä il­man ko­koon­tu­mis­ta ra­joit­ta­via pää­tök­siä epi­de­mian kiih­ty­mi­nen py­säh­tyi­si. On kui­ten­kin otet­ta­va huo­mioon, et­tä suu­rin osa tar­tun­nois­ta liit­tyy ih­mis­ten ta­val­li­seen va­paa-ajan viet­toon, juh­li­mi­seen, ta­paa­mi­siin tai ul­ko­maan mat­kai­luun. Näi­tä on erit­täin vai­kea ra­joit­taa ny­kyi­sil­lä kei­noil­la, vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la sanoo.

– Esi­mer­kik­si fes­ta­ria­lueil­la le­vin­nei­tä tar­tun­to­ja ei ole tie­dos­sa, mut­ta sa­tun­nai­sis­sa kar­ke­lois­sa puo­les­taan enem­män. Rat­kai­se­vaa on se mi­ten ih­mi­set toi­mi­vat, ei se käy­kö ai­dan si­sä- vai ul­ko­puo­lel­la.

Maa­kun­nan alueen to­det­tiin viik­ko sit­ten siir­ty­neen epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Vii­mei­sen kah­den vii­kon ai­ka­na Kai­nuus­sa on ti­las­toi­tu noin 90 po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta, jois­ta lä­hes 70 prosenttia on todettu Ka­jaa­nis­sa. Kai­nuus­sa, ku­ten muual­la­kin Suo­mes­sa, ko­ro­na­tar­tun­nois­ta suu­rin osa on täl­lä het­kel­lä al­le 30-vuo­tiail­la. Ul­ko­maa­lais­ten osuus tar­tun­nois­ta alueel­la on noin 10 prosenttia.

Ko­ko Kai­nuus­sa ovat voi­mas­sa seu­raa­vat oh­jeet, joi­den nou­dat­ta­mis­ta vah­vas­ti ko­ros­te­taan:

Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen

Kas­vo­mas­kin käyt­tö kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa

Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen

Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mi­nen äly­pu­he­li­mes­sa

Ul­ko­maan­mat­kai­lua suo­si­tel­laan ra­joi­tet­ta­vak­si vain vält­tä­mät­tö­mään. Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja huo­mioi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen vaih­te­le­va alueel­li­nen esiin­ty­vyys. Pai­kal­lis­ten vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta tu­lee nou­dat­taa kaik­kial­la.

Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.

