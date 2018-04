Kokoomusväeltä kysyttiin sotesta, näin he vastasivat

Sote-ja maakuntauudistus herättää kokoomuksen kenttäväessä ristiriitaisia tunteita. Tämä ilmenee Nykypäivän kyselystä, joka lähetettiin sähköpostitse 16 000 lukijatalouteen 5.–9. huhtikuuta. Vastauksia saatiin kyseisessä ajassa 801. Tulokset antavat ainakin jonkinlaista suuntaa kentän ajattelusta.

Lukijoille esitettiin väite Sote- ja maakuntauudistus on riittävän hyvä vietäväksi maaliin tällä vaalikaudella. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä oli 48 prosenttia, kun taas vastaavasti päinvastaista mieltä oli 44 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Harva piti kokonaisuutta optimaalisena, mutta iso osa katsoi, että asiassa olisi jo syytä päästä eteenpäin. Väestö ikääntyy. Palvelujen tarve kasvaa. Leveämpiä hartioita tarvitaan. Uudistuksella on kiire. Hintalappu kasvaa entisestään, jos mitään ei tehdä. Uudistusta on yritetty jo toistakymmentä vuotta erilaisin mallein erilaisissa hallituskokoonpanoissa.

– Joskus on pakko tehdä päätöksiä. Asiaa on vatuloitu jo varmaan kymmenen vuotta. Sellaista mallia ei ole, joka sopisi kaikille, perusteli yksi lukija näkemystään.

Toisen lukijan muistissa oli hyvin SDP:n torppaus kuntien pakkoliitoksille ja perustuslakivaliokunnan teilaukset erilaisille kuntayhtymävirityksille:

– Kun kuntia on liikaa eivätkä ne ole itse halukkaita yhdistymään, tällöin jonkinlainen väliportaan hallinto on käytännössä välttämätön.

– Maakuntauudistus on huono, mutta sote hyvä ja kokonaisuus riittävän hyvä aloittamiseen. Aloituksen jälkeen on aloitettava muutosprosessi maakuntien yhdistämiseksi tavoitteena 12 maakuntaa, vaati yksi lukija. Toinen taas väläytti mahdollisuutta maakuntien lisäämiseen:

– (Jan) Vapaavuoren ehdotus, (pääkaupunkiseudun) maakunta numero 19 seuraavalla kaudella!

Osa lukijoista tunnusti suoraan, ettei tiedä, mitä asiasta ajattelee:

– Keskustelu on niin sekavaa, että on vaikea muodostaa mielipidettä, kun ei tiedä, mihin luottaisi.

”Järki-kokoomus” mennyt kepun kelkkaan

Vajaa puolet Nykypäivän kyselyyn vastanneista kuitenkin katsoi, ettei sote- ja maakuntauudistusta pitäisi viedä tällaisenaan eteenpäin.

– Kokoomuslaisena ihmettelen, miten ”järki-kokoomus” on mennyt tällaiseen kelkkaan kepun kanssa. Olisiko ollut parempi kaataa hallitus ja katsoa kortit kokoomuslaisittain uudelleen? pohdiskeli yksi lukija.

Monen kritiikin kärki kohdistui etenkin maakuntamalliin:

– Omillaan toimeentuleville kaupungeille on katastrofi, että siirrytään maakuntamalliin.

– Sote-uudistus ei vaadi maakuntauudistusta. Maakuntauudistus on turha hallinnollinen uudistus, joka ei todellisuudessa lisää alueiden itsehallintoa, huomautti yksi lukija viitaten maakuntien toteutumatta jäävään verotusoikeuteen.

Kokoomuksen ajamaan valinnanvapausmalliinkaan eivät kaikki kyselyssä suinkaan varauksetta uskoneet:

– Vesitetty valinnanvapaus on liian kallis uhraus valtapolitiikan alttarille, katsoi yksi lukija.

– Pienet ja keskisuuret yritykset eivät pärjää kilpailutuksessa suuria yrityksiä vastaan, ja se on jo nyt muuttanut terveydenhuollon palvelurakennetta epäedulliseen suuntaan, arvioi toinen.