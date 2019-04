Kokoomustrio kiirehtii translain korjaamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen edustajien mukaan translain epäkohtien korjaaminen ja perhevapaauudistus on päästetty yliajalle.

Kansanedustajien Jaana Pelkosen ja Saara-Sofia Sirénin sekä Kokoomusnuorten puheenjohtajan Henrik Vuornoksen mukaan edellinen hallitus ei onnistunut riittävän hyvin tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman Suomen rakentamisessa. Kolmikko on harmissaan siitä, että tällä hallituskokoonpanolla moni tasa-arvon kannalta tärkeä kysymys jäi ratkaisematta.

– Ainuttakaan hyväksyttävää tai pätevää perustelua sille, että ihmisiä kohdellaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan, ei yksinkertaisesti ole. Translain uudistamisessa kyse ei ole omantunnon asiasta, vaan kyse on perusoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja vapaudesta olla oma itsensä. Erityisesti lainsäätäjille ihmisten juridisen tasa-arvon tulisi olla itsestäänselvyys, Pelkonen, Sirén ja Vuornos sanovat.

He vaativat, että translain uudistus on käynnistettävä heti tulevalla hallituskaudella ja henkilön itsemääräämisoikeutta rajoittavat räikeät epäkohdat on poistettava laista.

– Kokoomuksella on asiasta myönteinen puoluekokouskanta, joten aiomme olla asiaa edistämässä seuraavalla kaudella, Pelkonen, Sirén ja Vuornos toteavat.

Kolmikkoa ovat hiertäneet kautta linjan tasa-arvopolitiikan vastoinkäymiset kuluneiden neljän vuoden aikana. Viimeistään perhevapaauudistuksen kaatuminen oli suuri pettymys monelle kokoomuksessa.

– Kuluneen hallituskauden alussa laadittu tasa-arvo-ohjelma oli kaikkiaan laiha esitys. Tasa-arvopolitiikka on ollut sen mukaista. Tulevalla hallituskaudella on oltava selkeät ja kunnianhimoisemmat tavoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvo ei edistä itse itseään, sen puolesta on tehtävä töitä, Pelkonen, Sirén ja Vuornos sanovat.

Heidän mukaansa perhevapaauudistus kuuluu niiden uudistusten joukkoon, jotka on saatava toteutettua tulevalla kaudella.

– Nykyinen järjestelmä ei vastaa tätä päivää. Se on kankea ja joustamaton, eikä ota huomioon erilaisia perheitä, Pelkonen, Sirén ja Vuornos toteavat.