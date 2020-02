Kokoomusopiskelijat: Nollatoleranssi fasismille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusopiskelijat vastaa Nuorkeskustan haasteeseen tuomita fasismi ja etnonationalismi.

Kokoomusopiskelijat ei suostu yhteistyöhön Perussuomalaisten nuorten kanssa, elleivät nämä julkisesti irtaudu fasismista.

– Emme voi hyväksyä tällaisten ääriliikkeiden ihannointia emmekä antaa niiden tulla osaksi suomalaista politiikkaa. Kieltäydymme kaikesta yhteistyöstä Perussuomalaisten nuorten kanssa, kunnes he irtautuvat fasismista ja etnonationalismista liittona virallisesti, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela.

Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja Eero Heikkilä toteaa, että fasismi ja siitä inspiroitunut kansallissosialismi olivat osaltaan kirjoittamassa koko ihmiskunnan historian synkintä lukua, toista maailmansotaa, siihen johtaneita tapahtumia ja sen osana toteutettua laajamittaista kansanmurhaa.

– Fasismi on vihan ja väkivallan ideologia, eikä sitä tule suvaita demokraattisessa ja suvaitsevaisessa yhteiskunnassa. Fasismi on vapauden vihollinen. On meidän jokaisen velvollisuus muistaa menneet tapahtumat ja pitää huolta siitä, ettei fasismin aiheuttama tuho ja kärsimys pääse enää milloinkaan toistumaan, toteaa Heikkilä.

Keskustan ja kokoomuksen nuorisojärjestöjen lisäksi kristillisdemokraattien, RKP:n, SDP:n ja sinisten nuorisojärjestöt lopettavat yhteistyön Perussuomalaisten nuorten kanssa. Vasemmistoliiton ja vihreiden nuoret lopettivat yhteistyön jo aiemmin.