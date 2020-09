Kokoomusopiskelijat kieltäisi turkistarhauksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusopiskelijoiden mielestä turkistarhaus kuuluu menneisyyteen.

Kokoomusopiskelijat viittaavat entisen kansanedustaja Susanna Kosken (kok.) maanantaina Verkkouutisissa julkaistuun blogikirjoitukseen turkistarhauksesta.

Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmelan mukaan järjestö haluaa lopettaa turkistarhauksen, ”koska uskomme, että kokoomus on tulevaisuuteen katsova puolue, joka kulkee aina aikaansa edellä. Turkistarhaus sen sijaan kuuluu menneisyyteen”.

– Koski totesi turkistuotannon olleen kasvussa vuodesta 1990 vuoteen 2015. Tämä onkin totta, mutta kokonaistuotanto on laskenut noiden vuosien jälkeen huomattavasti ja on nykyään 1990-luvun tasolla. Turkistarhauselinkeino ei ole markkinaehtoista toimintaa. Turkistarhaajat saavat valtiolta lainatakauksia sekä EU:n että Suomelta rahallista tukea. Tulevaisuuden ennusteissa suunta on vain alaspäin, ja koronan iskettyä alaan ovat tulevaisuuden näkymät aivan ennätyksellisen synkät, Nurmela sanoo tiedotteessaan

– Me kokoomusopiskelijat haluamme kuulua myös eurooppalaiseen arvoyhteisöön, jossa turkistarhaus nähdään eettisesti kyseenalaisena. Jo viisitoista maata Euroopassa on säätänyt lakeja, jotka ovat lopettaneet turkistuotannon. Kolmessatoista näistä on kielletty turkistarhaus kokonaan, linjaa Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja Eero Heikkilä.

Koski toteaa myös, että suuremmat tilat ovat mahdollistaneet suurtuotannon edut ja parantaneet alan kilpailukykyä.

– On kuitenkin tärkeää muistaa, että suurtuotannossa eläinten hyvinvointi saattaa monesti laskea. Eläinten kaltoinkohtelu turkiseläintiloilla on lisääntynyt viime vuosina. Kyseessä ei myöskään ole Kosken epäilemät yksittäistapaukset, vaan rikkeisiin on syyllistynyt useita eri tiloja. Puutteita oli tiloissa, pureskelu- ja virikemateriaaleissa, häkkien kunnossa, laitteiden ja rakennusten kunnossa sekä sairastuneiden tai loukkaantuneiden eläinten huolehtimisessa. Nämä ongelmat eivät ole muutamaa eläintä koskevia yksittäistapauksia, eivätkä johdu liity puutteellisista paperitöistä vaan ovat merkittäviä rikkeitä, usealla eri tilalla.

Kokoomuksen uusi puoluevaltuusto käsittelee tulevana viikonloppuna Helsingissä puoluekokouksessa käsittelemättä jääneet aloitteet. Niiden joukossa on myös kiistelty ja tunteita herättävä Kokoomusopiskelijoiden aloite koskien turkistarhauksen kieltämistä.