Kokoomusopiskelijat helpottaisi määräaikaisen työsopimuksen solmimista

Kokoomusopiskelijat esittää, että ensimmäinen määräaikainen työsopimus voitaisiin solmia ilman perusteltua syytä.

– On äärimmäisen tärkeää, että maan hallitus jatkaa uudistusten tiellä ja mahdollisimman moni suomalainen pääsee töihin. Kun talous on kasvussa, aktivoinnin ohella on tärkeää kääriä hihat ja ryhtyä joustavoittamaan Suomen kankeita työmarkkinoita, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo.

Vuonna 2016 jälkeen työsopimuslaki on mahdollistanut uudistusten jälkeen määräaikaisen työsopimuksen solmimisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman, että sopimuksen määräaikaisuudelle olisi perusteltu syy.

– Huomionarvoista onkin, että pitkäaikaistyöttömien määrä on tällä hallituskaudella laskenut huomattavasti, Takatalo toteaa.

Pitkäaikaistyöttömät ovat siis nykyisin poikkeus Suomen työlainsäädännön pääsääntöön, jonka mukaan työsopimuksen määräaikaisuus edellyttää aina perusteltua syytä. Muun muassa Ruotsissa, Tanskassa tai Itävallassa vastaavaa vaatimusta ei ole.

– Myöskään kansallisen sääntelymme taustalla oleva määräaikaista työtä koskeva direktiivi ei edellytä perustellun syyn olemassaoloa ensimmäistä määräaikaista työsopimusta solmittaessa, Takatalo huomauttaa.

– Esitämme, että perustellun syyn vaatimuksesta luovutaan ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen osalta, jolloin enintään vuoden pituisen määräaikaisen työsopimuksen voisi aina tehdä ilman erillistä perusteltua syytä, sanoo Takatalo kannanotossaan.