Kokoomusopiskelijat: Ahvenanmaa voitava aseistaa

Ahvenanmaan demilitarisointi synnyttää Tuhatkunnan mukaan Suomen puolustukseen suuren valtatyhjiön.

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan mielestä Suomen tulee välittömästi ryhtyä toimiin Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamiseksi.

Demilitarisointi perustuu Pariisin rauhansopimukseen (1947), josta Suomi voi irtaantua yksipuolisella ilmoituksella. Tällöin Ahvenanmaata voitaisiin jälleen puolustaa kuten muutakin Suomea.

Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja Mikko Kanervon mukaan tämä puolustuspoliittinen uudistus myös nostaisi myös ahvenanmaalaisten turvallisuuden tunnetta.

– Viimeistään viime kuukausien turvallisuuspoliittisen tilanteen muutosten johdosta on selvää, että Ahvenanmaan demilitarisointi on purettava välittömästi. Suomella ei ole varaa ottaa riskejä turvallisuutensa suhteen. Meillä on geopoliittisen sijaintimme takia suuri vastuu koko Itämeren alueen turvallisuudesta. Mikäli emme kanna vastuuta saatamme koko alueen vaaraan, sanoo Kanervo tiedotteessa.

Kokoomusopiskelijoiden mukaan Ahvenanmaa on strategiselta sijainniltaan hyvin merkittävä koko Itämeren alueen turvallisuuden kannalta.

– Se, joka hallitsee saarta, hallitsee myös Pohjanlahden ja Suomenlahden meri- ja ilma-alueita. Demilitarisoinnin takia saarta on käytännössä mahdotonta puolustaa. Ahvenanmaan puolustuskyvyttömyys luo Itämerelle valtatyhjiön ja valtatyhjiöillä on tapana täyttyä.

Kokoomusopiskelijoiden mielestä demilitarisoinnin ylläpitäminen on hyvin vastuutonta turvallisuuspolitiikkaa.

– Ahvenanmaan demilitarisointi sotii myös sitä elintärkeää perusperiaatetta vastaan, jonka mukaan koko Suomea puolustetaan. Nyt se on käytännössä tarjottimella sille, joka saarelle ensimmäisenä ehtii. Sodankäynti on muuttunut ja tällä hetkellä Ahvenanmaa on mahdollista miehittää hybridioperaation yhteydessä laukaustakaan ampumatta – edes varsinaisesti sotaa julistamatta, toteaa Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja Santeri Kirkkala.