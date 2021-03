Kokoomusnuoret vaatii lisää ulkoistuksia kaikkiin kuntiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nuorisojärjestö on huolissaan kunnallisten palveluiden kustannusten kasvusta ja palveluiden laadun heikkenemisestä.

Palveluiden laadun turvaamiseksi ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi kokoomusnuoret esittää kunnallisten palveluiden ulkoistuskokeiluja kaikkiin Suomen kuntiin.

Nuorisojärjestön mukaan kunnallisten palveluiden kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa kuluneen vuosikymmenen aikana eikä kehitykselle näy loppua. Samaan aikaan kuntien taloustilanne ja edellytykset palveluiden ylläpitoon nykyisellä kustannustasolla ovat heikentyneet.

– Olemme erittäin huolissamme siitä, mihin suuntaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu- ja kustannustaso ovat menossa. Yhteiskuntamme maksaa ennätyssummia palveluista, mutta samaan aikaan palvelujen laatu laskee. Negatiivinen kierre on katkaistava, toteaa kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula tiedotteessa.

Kokoomusnuoret muistuttaa, että jo nyt lukuisissa suomalaisissa kunnissa on tehty onnistuneita ulkoistuksia, joiden avulla sekä palveluiden laatu on parantunut että kustannustason kasvu pysähtynyt.

Positiivisena esimerkkinä järjestö nostaa Kymenlaaksossa sijaitsevan Pyhtään kunnan, jossa jopa palveluiden ulkoistaminen on ulkoistettu.

– Meillä on Suomessa useita esimerkkejä onnistuneista kunnallisten palveluiden ulkoistuksista, joiden ansiosta sekä kustannukset ovat tippuneet että palveluiden laatu on parantunut. Miksi emme ottaisi mallia kaikissa kunnissa näistä onnistuneista ulkoistuksista? Ideologinen viha yrityksiä kohtaan ei ole riittävä peruste – tärkeintä on, että suomalaisten kuntien asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, Pajula sanoo.

Kokoomusnuoret esittää laajoja ulkoistuskokeiluja Pyhtään malliin kaikkiin Suomen kuntiin palveluiden laadun turvaamiseksi ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Esitys on osa kokoomusnuorten sata kuntatekoa -kuntavaaliohjelmaa.