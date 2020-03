Kokoomusnuoret: Unkarin EU-jäsenyydelle ei enää edellytyksiä

Unkari hyväksyi poikkeuslain, joka kaventaa merkittävästi demokratiaa ja sananvapautta.

Kokoomusnuoret on erittäin huolissaan Unkarin demokratian tilasta ja vaatii Euroopan komissiolta, parlamentilta sekä EU:n jäsenvaltioilta ankaria toimia Unkarin autoritäärisen kehityksen pysäyttämiseksi.

Laki kieltää muun muassa vaalien ja kansanäänestysten järjestämisen sen voimassaoloaikana ja antaa mahdollisuuden soveltaa valinnaisesti maan muuta lainsäädäntöä.

Lisäksi laki mahdollistaa ankarat rangaistukset epämääräisesti määritellystä “väärän tiedon levittämisestä”. Poikkeuslaille ei ole myöskään määritelty päättymispäivää, eikä parlamentilla ole valtaa päättää poikkeustilan päättämisestä.

– Koronaviruspandemiaa ei voi käyttää tekosyynä oikeusvaltion murentamiseen. Poikkeuslaki nakertaa Unkarin jo entisestään heikossa kunnossa olevaa demokratiaa, ja sen sisältö on räikeässä ristiriidassa Euroopan unionin perusarvojen; vapauden, demokratian ja oikeusvaltion kanssa. Unionin on nyt toimittava ja tehtävä Viktor Orbánille selväksi, että mikäli poikkeuslakia ei välittömästi kumota, Unkarin jäsenyydelle EU:ssa ei ole edellytyksiä, vaatii Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen Arttu Rintanen.

Unkarin oppositio on vastustanut lakia jyrkästi ja he pelkäävät, että lakia tullaan käyttämään toisinajattelijoiden hiljentämiseen.

Esimerkiksi Unkarin entinen oikeusministeri Péter Bárándy on todennut, että lailla ei ole muuta merkitystä kuin murskata unkarilainen demokratia. Myös ihmisoikeusjärjestöt ovat selvästi tuominneet lain.

– Unkarin tilanteeseen on yritetty puuttua jo vuosia niin Euroopan unionin tasolla kuin esimerkiksi Euroopan kansanpuolue EPP:ssä, joka on jäädyttänyt Orbánin Fidesz-puolueen jäsenyyden. Kivoja keinoja on yritetty ja epäonnistuttu. Nyt on aika vaatia Unkarilta demokratian palauttamista – muuten maa ei voi jatkaa Euroopan unionin jäsenenä, toteaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Kokoomusnuoret vaatii Euroopan komissiota aloittamaan toimet Unkarin EU-jäsenyyden jäädyttämiseksi Euroopan unionin perussopimuksen artikla 7:n mukaisesti, mikäli uutta poikkeuslakia ei kumota.