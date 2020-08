Kokoomusnuoret tukee Elina Lepomäkeä ja Antti Häkkästä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen varapuheenjohtajat valitaan puoluekokouksessa syyskuun alussa.

Kokoomuksen nuorten liitto (KNL) tukee kansanedustaja Elina Lepomäen ja kansanedustaja Antti Häkkäsen valintaa kokoomuksen varapuheenjohtajiksi.

Kokoomuksen puoluekokous järjetetään Porissa 4.-6. syyskuuta.

– Heitä molempia yhdistää vahva osaaminen niin politiikan teossa kuin haastavien aihealueidenkin parissa. Lepomäki ja Häkkänen ovat hyvin monissa asioissa arvoiltaan kokoomusnuorten kanssa samoilla linjoilla, kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula perustelee tiedotteessa.

Lepomäki on kolmannen kauden kansanedustaja ja hän on tehnyt töitä erityisesti talous- ja työllisyyspolitiikan parissa. Lepomäen ja kokoomusnuorten yhteistyö on ollut tiivistä jo useamman vuoden ajan.

– Lepomäki olisi mahtava lisä kokoomuksen puheenjohtajistoon, sillä hän jos joku on todellinen eteenpäin katsova asiaosaaja. Hän toisi puoluejohtoon valtavasti uusia ja tuoreita näkemyksiä, joita puolue kipeästi kaipaa, kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Heidi Hanhela sanoo.

Häkkänen on toisen kauden kansanedustaja ja hän on toiminut myös oikeusministerinä. Kokoomusnuoret ovat tyytyväisiä kuluneen neljän vuoden aikana tehtyyn yhteistyöhön istuvan varapuheenjohtajan kanssa ja tukevat siksi Häkkäsen uudelleenvalinta.

– Entisenä kokoomusnuorten puheenjohtajana hän ymmärtää nuorten arvon ja Kokoomuksen nuorten liiton merkityksen puolueen tulevaisuuden rakentamisessa, kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Samuel Tammekann sanoo.

KNL suosittelee jäsenilleen Lepomäen ja Häkkäsen äänestämistä puolueen varapuheenjohtajiksi.