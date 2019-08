Kokoomusnuoret mielenilmauksessa Vladimir Putinia vastaan

Kokoomusnuoret ilmoittaa järjestävänsä mielenilmauksen Helsingissä Presidentinlinnan läheisyydessä tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamisen aikana keskiviikkona.

Mielenilmauksella järjestö kiinnittää huomiota Putinin hallinnon ihmisoikeusloukkauksiin, Krimin miehitykseen, opposition toimintaedellytysten heikennyksiin ja vähemmistöoikeuksiin.

– Tuomitsemme jyrkästi Putinin hallinnon toimet oppositiota ja vähemmistöjä kohtaan. Vaadimme, että presidentti Niinistö ottaa Venäjän ongelmat rohkeasti puheeksi presidenttien tapaamisen yhteydessä, Kokoomusnuorten vt. puheenjohtaja Reza Abdali toteaa tiedotteessa.

Kokoomusnuoret kertoo olevansa järjestönä sitoutunut puolustamaan liberaalia demokratiaa, joka perustuu yksilönvapauteen, markkinatalouteen, ihmisoikeuksiin, demokrattiseen päätöksentekoon ja oikeusvaltioperiaatteeseen.

– Venäjä on viimeisen vuosikymmenen valunut jyrkästi orastavasta demokratiasta kohti synkkää autoritarismia. Kovakouraiset otteet kansalaisia kohtaan herättävät huolta Venäjän arvaamattomuudesta myös naapurimaita kohtaan, Abdali jatkaa.

Youth of National Coalition Party: "Are you afraid of fair elections, President Putin?"#Putin #Russia #Democracy #HumanRightshttps://t.co/3U7v8arZfk

— Kokoomusnuoret (@Kokoomusnuoret) August 19, 2019