Kokoomusnuoret kannustaa eroamaan Teollisuusliitosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusnuoret kannustaa Teollisuusliiton jäseniä äänestämään jaloillaan.

Sosiaalisessa mediassa keskustelua herättänyt #IdanPuolella-liike sai alkunsa Versowoodin tehtaalla työskentelevän liittoon kuulumattoman Ida Seppälän kokemasta uhkailusta ja nimittelystä, kun hän päätti jatkaa työtään lakosta huolimatta.

– Kohuun johtaneet tapahtumat osoittavat, että 70-lukulaista vihaa lakkoja rikkovia kohtaan ei ole onnistuttu kitkemään edes niiden osalta, jotka eivät liittoon kuulu, sanoo Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Heidi Hanhela.

Hän toteaa, että ammattiliittojen harjoittama uhkailu ja nimittely eivät ole jääneet vain henkilökohtaiselle tasolle, vaan myös mediassa on nähty kommentteja jopa väkivallan uhasta. Puustellin Harjavallan keittiötehtaan pääluottamusmies Kai Hyrynkangas kommentoi vastikään Satakunnan Kansalle lakkoa rikkovista työntekijöistä: ”Rikkurit vastaavat omista teoistaan. He tietävät mitä heille käy. Mitä se sitten on, ei kannata painaa lehteen.”

– Teollisuusliiton lausunnot ovat saaneet aikaan voimakkaan vastareaktion – ja aivan perustellusti. Tällainen viestintä ei ole hyväksyttävää merkittävältä ammattiliitolta. Ammattiliiton jäsenen kannattaakin rohkeasti äänestää jaloillaan. Älä anna tukea työelämän kiusaajille, Hanhela vetoaa.

Kokoomusnuoret katsoo, että kaikenlaiseen lakkoon kuulumattomien uhkailuun ja kiusaamiseen tulisi suhtautua ehdottoman vakavasti.

– On huolestuttavaa, että työnväenpuolueiksi itseään kutsuvat puolueet ja näiden toimijat ovat olleet hiljaa Teollisuusliitosta paljastuneen kiusaamis- ja uhkailuaallon paljastuttua, Hanhela hämmästelee.