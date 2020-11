”Unkarin ja Puolan kiristykselle ei tule antautua”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusvaltiomekanismin säilyttäminen on kokoomusmeppien mukaan ehto budjetin hyväksymiselle.

Kokoomuksen europarlamentaarikot Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen ja Sirpa Pietikäinen pitävät Puolan ja Unkarin päätöstä EU:n elvytyspaketin jarruttamisesta valitettavana, mutta odotettuna. Kokoomusmepeille niin sanotun oikeusvaltiomekanismin hyväksyntä on kynnyskysymys, jota ilman EU:n uutta monivuotista rahoituskehystä ei voida hyväksyä.

Parlamentti ja neuvosto saavuttivat alustavan sovun oikeusvaltiomekanismia koskevan lain sisällöstä marraskuun alussa. Kokoomuksen europarlamentaarikkojen mukaan Suomen hallitus on ollut läpi lainsäädäntöprosessin asiassa oikealla kannalla, josta ei nyt tule joustaa.

– Oikeusvaltiomekanismin säilyttäminen on ennakkoehto budjetin hyväksymiselle. Kyseessä on historiallinen saavutus, jota Euroopan kansalaiset ovat odottaneet vuosia. Emme voi antaa kahden rikkurimaan kaataa saavutettua sopua. Luotan Saksan puheenjohtajuuden kykyyn viedä uudistukset läpi. Mikäli uho jatkuu, on Suomen hallituksen toimittava määrätietoisesti, sanoo parlamentin pääneuvottelijana oikeusvaltiomekanismia koskevassa mietinnössä toiminut Petri Sarvamaa.

Jäsenmaiden EU-suurlähettiläät hyväksyivät saavutetun oikeusvaltiosovun Coreper-kokouksessaan tänään 16.11. Samaan hengenvetoon Puola ja Unkari ilmoittivat aikovansa kaataa koronaelvytyksestä ja EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä saavutetut yhteisymmärrykset, mikäli oikeusvaltiomekanismi viedään lainsäädännöksi asti. Oikeusvaltiomekanismin hyväksyntä edellyttää vain määräenemmistöä jäsenmaista, kun taas elvytyspaketti ja monivuotinen budjetti kaikkien jäsenmaiden parlamenttien hyväksyntää.

– Eurooppa tarvitsee sekä elvytyspaketin että oikeusvaltiomekanismin. On alhaista, että Unkari ja Puola EU-tukien ja elvytysrahaston suurimpina hyötyjinä uhkaavat sovun kaatamisella. EU:lla on oltava käytössään toimivia keinoja asettaa ehtoja yhteisten verovarojen käytölle. Toimivan oikeusvaltiomekanismin hyväksyntä on tässä avainasemassa, sanoo Sirpa Pietikäinen.

Käsittelyä joudutaan todennäköisesti jatkamaan huippukokoustasolla torstaina. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.).

– Nyt on käsillä seuraavaan seitsemään vuoteen ainoa todellinen mahdollisuus puuttua negatiiviseen oikeusvaltiokehitykseen. Vetoan Suomen hallituksen vastuulliseen toimintaan tässä tärkeässä asiassa, joka on ollut myös Suomen tärkeitä tavoitteita EU-neuvotteluissa. Hallitus ei voi antaa oikeusvaltiomekanismin kaatua neuvostossa ja luotan siihen, että pääministeri Marin ei tällaista vaihtoehtoa hyväksy. On aika katsoa Unkarin ja Puolan bluffi, sanoo Henna Virkkunen.