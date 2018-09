Kokoomusmepit: Unkari loukkaa EU:n yhteisiä arvoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petri Sarvamaan mielestä EU tarvitsee nykyistä parempia keinoja perusarvojensa puolustamiseen.

Euroopan parlamentti katsoo, että Unkarin viimeaikainen kehitys uhkaa loukata vakavasti Euroopan unionista annetun sopimuksen arvoja. Parlamentti on kirjannut lukuisia huolenaiheita keskiviikkona äänestettävään mietintöesitykseen.

Kokoomusmepit ovat aikovat äänestää päätöslauselman puolesta.

– Liittyessään Euroopan unioniin jokainen jäsenmaa on sitoutunut yhteisiin arvoihin. Näistä arvoista Unkari on luisunut huolestuttavasti. Se on pyrkinyt rajoittamaan median vapautta, yhdistymisvapautta ja akateemista vapautta tavoilla, joita ei voi hyväksyä, sanoo europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP).

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok./EPP) mielestä Euroopan unioni nykyistä tarvitsee parempia ja monipuolisempia keinoja perusarvojensa puolustamiseen, sillä uhkia nousee useista eri maista.

– Komission esitys EU:n yhteisen budjettirahoituksen leikkaamiseksi hallituksilta, jotka eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta, on tässä työssä erinomainen ja tärkeä esitys, sanoo Sarvamaa, joka on parlamentin pääneuvottelija asiassa.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok./EPP) muistuttaa, että Euroopan kansanpuolue EPP on tehnyt töitä ja taistellut eurooppalaisten sisarpuolueidensa kanssa oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, moniarvoisuuden, ihmisoikeuksien ja sananvapauden puolesta koko olemassa olonsa ajan muun muassa kommunismia vastaan.

– Tätä työtä perusarvojen puolesta sen on jatkettava myös Unkarin osalta, Pietikäinen painottaa.