Kokoomuslaiset: Soteen ei tarvita rahaa syövää hallintoremonttia

Uudistuksessa pitäisi edustajien mukaan keskittyä siihen, että ihmiset pääsevät nykyistä nopeammin hoitoon.

Kokoomuksen kansanedustajat Anna-Kaisa Ikonen, Mia Laiho ja Sari Sarkomaa arvostelevat sitä, että hallituksen sote-uudistus on valmisteltu suljetuin ovin.

Hallitus tiedotti tänään perjantaina sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan rakenneuudistuksen sisällöstä. Suomeen aiotaan muodostaa 21 sote-maakuntaa. Tuhatsivuinen lainsäädäntökokonaisuus lähetetään lausuntokierrokselle kesäkuun puolivälissä.

– On huolestuttavaa, että näin valtavan ja laajavaikutteisen uudistuksen valmisteluun ei ole otettu mukaan kuntakenttää, edes eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa ei ole informoitu. Avoimuus ja osallisuus ovat jääneet vain korulauseiksi, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen moittii tiedotteessa.

Kokoomuslaiset ovat huolissaan uudistuksen rahoituksesta, sen vaikutuksista kuntiin, yritysten ja järjestöjen osaamisen hyödyntämisestä sekä ihmisten vaikutusmahdollisuuksiin omiin palveluihinsa. Myös opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen siirto maakuntiin herättää huolta.

– Julkisella puolella on tärkeää olla järjestämisvastuu, mutta palvelutuotannon moninaisuutta ei pidä kaventaa ja valinnanvapautta ei saa kokonaan unohtaa. Esimerkiksi palvelusetelit ovat hyvä keino lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja purkaa jonoja, Ikonen, Mia Laiho ja Sari Sarkomaa toteavat.

Hallituksen uudistuksessa järjestämis- ja tuottamisvastuu on julkisella puolella ja yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta voidaan ostaa palveluita. Valinnanvapautta ei ole.

Koronakriisi ei ole oikea aika myllerrykselle

Kokoomusedustajat ovat hämmästyneitä siitä, että hallintoa ja järjestämisvastuita hämmennetään keskellä kriisiä. Heidän mielestään koronakriisi ei ole oikea aika suurelle myllerrykselle, vaan voimavarat on suunnattava kriisin synnyttämän hoivavelan purkamiseen.

– Uusien massiivisten lainsäädäntöhankkeiden ja uuden hallinnon tason rakentamisen sijaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa on juuri nyt keskityttävä siihen, että ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon ja hoitoketjut ovat toimivia, Ikonen sanoo.

Hänen mukaansa soteuudistustakin tarvitaan, mutta sen lähtökohtana on oltava ihminen, ei hallinto.

– Tarvitaan laajoja hartioita, mutta se on mahdollista tehdä ilman näin massiivista ja rahaa syövää hallintoremonttia. Koronakriisin jäljiltä kaikki resurssit on keskitettävä ihmisten palvelujen turvaamiseen ja on huolehdittava henkilöstön jaksamisesta, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Mia Laiho korostaa.

Kokoomuslaiset kehottavat hallitusta pohtimaan, tarvitaanko raskasta hallintouudistusta.

– Uskomme, että tavoite on kaikilla sama: ongelmakohdat on ratkaistava ja sote-palveluissa tarvitaan toimivampia palveluketjuja, nopeaa tiedonkulkua ja tiedon hyödyntämistä asiakkaan parhaaksi. Kokoomuksen mielestä nyt on ensisijaisesti keskityttävä sote-palvelujen nopeaan kehittämiseen vuosia kestävän hallinnollisen lainsäädäntötyön sijaan, kansanedustajat linjaavat.

