SDP:n Antti Lindtman: Kokoomusko kaikista puolueista tällä linjalla?

Lisäbudjetin yhteydessä eduskunnassa väiteltiin taloudesta.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtmanin mukaan on ”perusteltua kysyä oppositiopuolue kokoomuksen linjan perään”. Lindtmanin puheenvuoro eduskunnan lisäbudjettikeskustelussa tuli samasta asiasta puhuneen vihreiden Emma Karin jälkeen.

– Kun samaan aikaan on sanottu, että kaikki nämä tärkeät lisämenot käyvät. Ja samaan aikaan on sanottu, että alijäämä on liian iso. Ja sen lisäksi vielä luvattu miljardiluokan veronkevennykset. Kyllähän siinä jo pistää kysymään, millä tämän yhtälön saa umpeen, Antti Lindtman sanoi eduskunnan täysistunnossa.

– Tietenkin olisi mahdollista oppositiossa aina laskea ikään kuin laskennallisia, työllisyyden kautta tulevia dynaamisia vaikutuksia. Mutta en jaksa uskoa, että kokoomus kaikista puolueista – siis se, joka vastuullisesta taloudenpidosta on paljon puhunut – on juuri se oppositiopuolue, joka aloittaisi tämän käytännön näissä vaihtoehtobudjeteissa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi.

– Ensinnäkin, edustaja Lindtmanille ja muille muistuttaisin, että: te olette nyt hallituksessa, Petteri Orpo totesi.

– Te olette vastuussa. Te olette vastuussa Suomen talous- ja työllisyyskehityksestä. Teidän pitää reagoida siihen, että maailmantalouden kasvu hidastuu, Euroopan talouden kasvu hidastuu ja Suomen talous yskii. Teidän pitäisi kantaa vastuuta ja tehdä oikeanlaisia toimia.

Orpo kävi läpi kokoomuksen linjan, aloittaen veropolitiikasta.

– Se mitä me olemme esittäneet, miljardin euron kevennyksen työtuloon ja eläketuloon, me olemme täysimääräisesti sen kompensoineet muualla veronkiristyksillä. Se on plus miinus nolla, mutta sillä on dynaamisia vaikutuksia, Orpo selvitti.

– Toinen asia on se, että kyllä, me kannatamme tärkeisiin kohteisiin rahaa. Kuten poliisien määrän turvaamiseen, kuten raideinvestointeihin, kuten koulutukseen. Mutta me priorisoisimme (asettaisimme tärkeysjärjestykseen).

– Ongelma on se, että te ette priorisoi. Te pistätte rahaa kaikkialle. Ja se johtaa siihen, että velkaantuminen kasvaa, ja kun te ette tee toimia jotka lisäisivät työllisyyttä, eli toisivat lisää tuloja, niin se on mahdotonta.