Kokoomusjohtajan mukaan EU-jäsenyyden eduista pitää puhua

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan vahva EU on Suomen etu.

– Euroopan kehitys vaikuttaa suoraan suomalaisten asuntolainoihin, työpaikkoihin ja menestymisen mahdollisuuksiin. EU-politiikka on aivan yhtä tärkeää kuin sotet ja sotut. Meidän pitää muuttaa suhtautumista EU:hun: se ei ole edunvalvonnan kohde, jonne pitää rahan perässä rynnistää, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa Verkkouutisten blogissaan.

Hänestä on tärkeä sanoa selkeästi ääneen, että EU:n jäsenyys on Suomen etu.

– Mitä yhtenäisempi ja vahvempi EU on, sitä parempi Suomelle.

Suomen on Petteri Orpon mukaan otettava heinäkuussa alkavalla EU:n puheenjohtajakaudella johtajuus ilmastoasioissa.

– Tavoitteena on oltava hiilineutraalisuus ennen vuotta 2050. Siksi EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitetta pitää kiristää 40 prosentista 55:een. Päästökauppa on siihen hyvä väline, Orpo sanoo.

– Miksi EU:n on toimittava? Ensinnäkin ilmastonmuutos on pysäytettävä, ja muutoksen tekeminen alkaa aina itsestä. Toiseksi vain osoittamalla oma johtajuutemme saamme muut suurvallat seuraamaan. Kolmanneksi näin saamme etulyöntiaseman ilmastolle ystävällisten teknologioiden kehittämisessä ja käytössä — sen jälkeen me voimme myydä ne muille, hän jatkaa.

Toinen suuri teema on Petteri Orpon mukaan turvapaikkapolitiikka. Hänestä nykyjärjestelmä ei toimi oikeudenmukaisesti.

– Tämä tuli osoitettua vuonna 2015. Vaikka tilanne silloin otettiin nopeasti hallintaan, EU:n turvapaikkapolitiikka tarvitsee edelleen uudistamista, hän sanoo.

Turvapaikan haku ei saisi Orpon mukaan perustua ihmisen ilmoittautumiseen maan rajalla, vaan turvaa pitäisi hakea EU:n rajalle saavuttaessa.

– Sitten Suomi ja muut maat ottaisivat turvapaikanhakijat vastaan kiintiöpakolaisina sieltä ja myös suoraan pakolaisleireiltä. Näin voidaan varmistaa avun kohdistuminen hädänalaisimmille, ja taakan jakamisesta voitaisiin sopia oikeudenmukaisesti maiden välillä.

Petteri Orpo muistuttaa, että Suomella on vartioitavanaan 1 300 kilometriä EU:n ulkorajaa. Siksi EU-tason ratkaisuja on hänen mukaansa viisasta edistää.

– On turha odottaa, että hankaluuksien sattuessa omalle kohdallemme muut auttaisivat meitä, jos me emme osallistu yhteiseen järjestelmään.

Muuttoliikkeen hallinta edellyttää Orpon mukaan muitakin massiivisia toimia EU:lta. Hän listaa kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja kahdenvälisen yhteistyön.

– Laillisten maahantuloreittien täytyy olla kunnossa. Epäonnistumisen hintana on lisää köyhyyttä, kodittomuutta ja vastakkainasettelua.