Kokoomusjohtajalle satelee tukea – ”lepoa, ystäväni”

Päättäjät osoittavat myötätuntoa sairauslomalle joutuneelle Petteri Orpolle.

Useat puoluejohtajat, ministerit, eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja muut päättäjät toivovat kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle toipumista.

– Pikaista paranemista ja lepoa, ystäväni Petteri Orpo! Toivon sinulle ja perheellesi kaikkea hyvää toipumisen polulle, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kirjoittaa Twitterissä.

Kokoomus tiedotti tänään, että Orpolle on tehty eilen pallolaajennus ja hän on sairauslomalla heinäkuun loppuun asti. Orpo oli kokenut itsensä huonovointiseksi ja hakeutunut lääkäriin. Operaatio sujui tiedotteen mukaan hyvin ja Orpo on toipumassa.

– Toipumista ja lepoa, pääministeri Sanna Marin (sd.) kirjoittaa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kehottaa Orpoa ”ottamaan iisisti”. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki toivottaa Orpolle toipumista ja pikaista paranemista punaisen sydämen kera. Myös SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman toivottaa Orpolle pikaista paranemista.

”Puoluejohtajan tehtävä on raskas”

Vihreiden europarlamentaarikko ja entinen puheenjohtaja Ville Niinistö toteaa, että puoluejohtajan tehtävä on raskas ja aikataulut kovia.

– Nykyajan julkisuuden tahti tekee työstä joka vuosi vain hektisempää. Se rasitus jättää jälkensä. Ihmisiä silti ollaan, Ville Niinistö kirjoittaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa toteaa, että ”ison työn jälkeen on tauon paikka”.

– Toivottavasti ukko on taas pian kuosissa, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kirjoittaa.

