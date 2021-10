Kokoomusjohtaja TS:lle: Ei missään nimessä maakuntaveroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus ei halunnut aluehallintouudistusta ja sitä viimeiseen asti vastustimme, toteaa Petteri Orpo.

Kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo aikoo Turun Sanomien mukaan olla ehdolla tammikuun aluevaaleissa.

– Kokoomus ei halunnut aluehallintouudistusta ja sitä viimeiseen asti vastustimme, mutta koska eduskunta on päätöksensä tehnyt, niin pulinat pois. Asia pitää ottaa vakavasti, ja Varsinais-Suomen kannalta on äärettömän tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan palvelut saadaan järjestettyä kunnolla. Siksi kokoomus on vahvasti mukana ja siksi haluan itsekin olla, Orpo perustelee.

Hän korostaa, että aluehallintouudistusta ei lähdetä perumaan. Puolue valmistelee kuitenkin tällä hetkellä jo niin sanottua soten korjaussarjaa.

– Kokoomuksen mielestä uudistus on tehty hallinnon näkökulmasta, ei palveluiden käyttäjän. Me haluamme tuoda mukaan niitä elementtejä, jotka takaavat ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa omaan hoitoonsa ja valita, mistä palvelua hakee, Orpo toteaa.

Se tarkoittaa hänen mukaansa muun muassa sitä, että julkisen sektorin lisäksi palvelua tuottavat yritykset ja järjestöt. Malli on Orpon mukaan toiminut Suomessa hyvin.

Kokoomuksen korjaussarjaan liittyy myös ajatus toimivasta palvelusetelijärjestelmästä. Sillä voitaisiin taata ihmisten nopea hoitoon pääsy. Hän muistuttaa myös kokoomuksen sanovan jyrkästi ei hallituksen kaavailemalle Kela-korvauksen leikkauksille.

Hänen mukaansa tutkimukset osoittavat, että Kela-korvauksen vähennys toisi satojatuhansia ihmisiä lisää julkisen puolen hoidettavaksi. Se taas kasvattaisi väistämättä Orpon mukaan jonoja ja hidastaisi hoitoon pääsyä.

Kokoomuksen puheenjohtajaa huolettaa myös aluehallintouudistuksen rahoitus.

– Missään nimessä ei pidä hyväksyä maakuntaveroa. Hallituksen läpi viemä malli on kallis, mutta mistä tuottavuus tulee? Mistä Varsinais-Suomeen saadaan se kaksi miljardia, joka hyvinvointialueen tarpeena tulee olemaan? Tarvitaan fiksua taloudenpitoa, Orpo sanoo.