Kokoomusedustajien mukaan Suomen matkailun kohtalo ratkaistaan nyt

Sari Multala ja Heikki Autto vaativat koronaturvallisten kansainvälisten käytäntöjen voimaansaattamista välittömästi.

Kansainvälinen matkailu alkaa käynnistyä tautitilanteen helpotuttua ja rokotuskattavuuden noustua. Jo useat Euroopan maat ovat ilmoittaneet matkustuksen avaamisesta.

Kokoomuksen kansanedustajien Sari Multalan ja Heikki Autton mukaan Suomi on kuitenkin kovaa vauhtia hävittämässä mahdollisuuden terveysturvalliseen matkustukseen. Samalla ravintola- ja matkailualan ahdinko syvenee entisestään.

Yleiseurooppalaiseksi linjaksi on kevään aikana muodostunut karanteenivaatimuksen poistaminen, kun matkailija saapuu maahan koronatodistuksen kanssa. Yleinen linja muualla Euroopassa on myös, että todistukset tarkastetaan lähtömaassa ja sen tekevät kuljetusyhtiöt viranomaisten velvoittamana, mikä varmistaa rajan turvallisuuden ilman, että se kohtuuttomasti kuormittaa rajakaupunkien terveydenhuoltoa.

– Matkailupalvelujen kysyntä alkaa Euroopassa elpyä nopeasti kesän aikana, mutta Suomella ei ole vieläkään toteuttamiskelpoista mallia siitä, miten ulkomaalaiset matkailijat pääsevät maahan. Suomen pitää pikaisesti poistaa turhat esteet terveysturvalliselta matkustamiselta, Sari Multala toteaa tiedotteessa.

Hallituksen esitys viipyy

Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin luodakseen maahantuloon menettelyn, joka estää yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja samalla huomioi kasvavat liikennemäärät rajaliikenteessä.

Multalan ja Autton mukaan ennakkotodistuksiin perustuvan mallin käyttöönoton jälkeen pakolliset terveystarkastukset voitaisiin selvästi kohdistaa henkilöihin, joilla ei ole osoittaa riittäviä todistuksia. Hallitukselta vaadittua esitystä ei ole kuitenkaan saatu.

Kaksikon mukaan esityksellä on kiire, jotta lento- ja laivayhtiöt pystyvät avaamaan reittejään ja matkailuyritykset myymään palvelujaan. Viime vuonna matkailukulutuksen romahtamisen hintalappu oli noin 7 miljardia euroa. Ennakkoarviot kuluvasta vuodesta ovat lähes yhtä synkät.

Kotimaisen matkailualan ja etenkin Lapin matkailun kannalta tilanne on erittäin huolestuttava, etenkin jos suomalaiset voivat matkustaa vapaammin ulkomaille, mutta ulkomaalaiset matkailijat eivät pääse Suomeen.

– Hallituksen on ymmärrettävä, että matkailualan yritysten kassat alkavat olla tyhjät. Työntekijöille ja yrityksille on elintärkeää, että näköpiirissä on edes hieman valoisampi tulevaisuus. Asia on saatava eduskunnan käsittelyyn heti, eikä eduskunta voi jäädä kesätauolle, ennen kuin matkailun tilanteen selkeyttävä lainsäädäntö on voimassa. Asia ei saa jäädä sote-uudistuksen jalkoihin ja se on tarvittaessa lähetettävä mietinnölle hallintovaliokuntaan, jos sosiaali- ja terveysvaliokunta ei sitä ehdi käsitellä, Heikki Autto sanoo.

”Suomi voi jäädä väliinputoajaksi”

Kokoomuskaksikon mukaan kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että maahantulossa ja liikkumisessa noudatetaan samoja koronaturvallisia kansainvälisiä käytäntöjä kuin muissa maissa.

– Jos matkustusreitit eivät pian avaudu, voi Suomi pahimmassa tapauksessa jäädä lopullisesti väliinputoajaksi. Helsinki–Vantaan asema Aasian ja Euroopan välisenä liikenteen solmukohtana heikkenee ilman pikaisia toimia. Jos käy niin, että Suomi tulee jälkijunassa silloin, kun markkinoiden uusjako tapahtuu, riskinä on, että takamatka on vaikeaa kiriä kiinni, kansanedustajat toteavat.

– On mahdollista, että Suomi menettää tähän mennessä tehdyn hyvän työn niin Helsinki–Vantaan kauttakulkuliikenteen kuin koko maan matkailun suhteen. Koronan leviämisen estämiseksi tehtävien rajoitustoimien tulee olla alueellisesti kohdennettuja, ajallisesti rajattuja, oikeasuhtaisia ja vaikuttavia. Taudin leviäminen täytyy estää ja siihen meillä on keinot, ilman että matkailuala kärsii enää yhtään enempää.