Kokoomusedustajat: Yrityksille kriisipaketti

Kokoomuksen kansanedustajat Jukka Kopra ja Pia Kauma huomauttavat, että koronavirus uhkaa vakavasti yritysten toimintaedellytyksiä.

– Ihmisten terveys on tässä tilanteessa tietenkin kaikkein tärkeintä. Koronaviruksesta on kuitenkin muodostumassa valtava taloudellinen kriisi. Epidemian vaikutukset ovat jo nyt tuntuvia erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Yrittäjillä on nyt aito hätä ja kassakriisi uhkaa monia”, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra.

– Suomi on valtavissa ongelmissa, jos normaalisti terveet ja kilpailukykyiset yritykset kaatuvat epidemian vaikutuksesta. Tarvitsemme nyt nopeita toimia. Linjauksia on tehtävä jo alkuviikosta, mieluiten hallituksen ylimääräisessä istunnossa maanantaina, Kopra lisää.

Kopra ja Kauma kehottavat hallitusta valmistelemaan kattavan kriisipaketin suomalaisen yritystoiminnan turvaamiseksi.

– Kassakriisi iskee heti. Olen erityisen huolissani yksin- ja pienyrittäjistä. Tarvitsemme pikaisella aikataululla ratkaisuja yritysten ahdingon helpottamiseksi. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien julkaisema yhdeksän kohtainen toimenpidelista on perusteltua käydä läpi, sanoo kansanedustaja Pia Kauma.

Suomen Yrittäjät on ehdottanut muun muan arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten, ilmoitusten ja maksujen määräaikaista ja korotonta lykkäystä koronakriisin yli. Ehdotuksiin kuuluvat myös yritysten rahoituksen turvaaminen yhteistyössä Finnveran ja pankkien kanssa sekä palkkojen alentamisratkaisut palkkakustannuksia lomautusten ja irtisanomisten minimoimiseksi.

Edustajat tukevat elinkeinoministeri Mika Lintilän päätöstä perustaa työryhmä seuraamaan koronaviruksen vaikutusta rahoitussektorin tilanteeseen. Samoin työryhmä valmistelee yritysrahoituksen toimenpiteitä.

-Hienoa, että ministeri Lintilä on jo tarttunut asiassa toimeen. Annamme ministerille ja hallitukselle täyden tukemme yritysten ahdinkoa helpottavien toimenpiteiden valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi, kehuu Kauma.