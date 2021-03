Kokoomusedustajat: Verkkokalastuksen kieltoa jatkettava heinäkuulle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiellon tarkoituksena olisi estää saimaannorpan kuuttikuolemia.

Kokoomuksen kansanedustajien Sari Sarkomaan, Saara-Sofia Sirénin ja Sari Multalan mukaan hallitus on ajamassa karille saimaannorpan suojelutyössä. Uutissuomalaisen mukaan saimaannorpan suojelusta on kehittymässä riita hallituksen sisällä. Verkkouutiset kertoi eilen Uutissuomalaiseen viitaten saimaannorpan suojelutoimiin liittyvästä hallituksen sisäisestä eripurasta.

Kokoomusedustajien mukaan ministerit Jari Leppä (kesk.) ja Krista Mikkonen (vihr.) lupasivat toimia saimaannorpan suojelemiseksi heinäkuussa 2019 tapahtuneiden kuuttikuolemien jälkeen. Ministerit asettivat tuon kesän jälkeen työryhmän selvittämään keinoja saimaannorpan ja Saimaan kalastuksen yhteensovittamiseen. Vuoden työskennellyt työryhmä ajautui kuitenkin sisäisiin erimielisyyksiin, eikä se päätynyt esittämään muutoksia verkkokalastuskiellon kestoon.

Kokoomusedustajien mukaan tehokkain keino olisi jatkaa verkkokalastusrajoituksia heinäkuun loppuun saakka. Verkkokalastus on kielletty nykyisin valtioneuvoston asetuksella Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla 15.4.–30.6. välisenä aikana.

– Verkkokalastuskieltoa on jatkettava heinäkuulle kuuttikuolemien estämiseksi. Hallitus olisi voinut korjata tilanteen jo viime kesäksi yhdellä asetusmuutoksella. Muutosta on puntaroitu jo vuoden päivät erimielisessä työryhmässä. Luonnonsuojelun nimiin vannova hallitus on ollut toistaiseksi hämmästyttävän voimaton laajentamaan saimaannorpan henkivakuutusta, edustajat paheksuvat.

Pitkästä suojelutyöstä huolimatta saimaannorpan kanta on edelleen pieni. Siihen kuuluu jonkin verran yli 400 yksilöä. Ilmastonmuutoksen tuomat lämpimät talvet vaikeuttavat saimaannorpan pesimistä. Sen vuoksi kokoomusedustajien mukaan muista syistä aiheutuvat norppakuolemat on saatava loppumaan.

Esimerkiksi Metsähallituksen Luontopalveluiden mukaan heinäkuu on merkittävä aika kuuttien kuolleisuuden kannalta. Verkkoihin kuolleet norpat ovat olleet pääsääntöisesti alle 24 kilon painoisia yksilöitä. Kasvavat kuutit saavuttavat tämän painon vasta elokuussa.

– Seurantietojen perusteella kuuttien kuolemat ovat siirtyneet alkukesästä heinäkuulle. Muutosta puoltaa myös norppa-asetuksen yhteyteen jätetty lausuma, jonka mukaan säädetyt kalastusrajoitukset ovat erityistarkkailussa. Hallituksen olisi lausuman mukaan tarkennettava asetusta uudelleen, mikäli esimerkiksi pyydyskuolemien määrä kasvaa. Viime kesien tapahtumat puoltavat asetuksen pikaista päivittämistä, edustajat vetoavat.

Eduskunta käsittelee parhaillaan kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan ympärivuotista verkkokalastuskieltoa saimaannorpan elinalueilla. Myös kokoomuksen eduskuntaryhmästä on jätetty aloite tämän kiellon jatkamisesta heinäkuun loppuun saakka. Kyselyiden perusteella suurin osa Saimaan rantojen asukkaista kannattaa verkkokalastuskiellon laajentamista.