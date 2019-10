Kokoomusedustajat: Vanhuspalveluiden tilanne todella karu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mia Laihon ja Paula Risikon mielestä hoitajien viestiä kotihoidon ahdingosta ei voi ohittaa.

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Paula Risikko kiittävät Sairaanhoitajaliittoa heidän kannanotostaan vanhuspalveluihin liittyen.

– Hyvä, että asiantuntijat kertovat vanhuspalvelujen todellisesta tilanteesta, mikä on todella karua luettavaa. Käytännön työntekijöiden ääni on erittäin tervetullut keskusteluun ikäihmisten palveluista ja sitä ei voi päättäjät ohittaa, Laiho ja Risikko toteavat tiedotteessa.

Sairaanhoitajaliitto on ottanut kantaa kotihoidonpalvelujen tilaan tämänaamuisessa kannanotossaan.

Heidän mukaansa kotihoidosta on tullut häpeäpilkku suomalaiselle yhteiskunnalle liian vähäisten resurssien vuoksi. Työ kotihoidossa on liiton mukaan muuttunut epäinhimilliseksi ja saman aikaan potilasturvallisuus on vaarantunut.

– Hallitus tekee vastuutonta politiikkaa keskittyessään pelkkään ympärivuorokautisen hoivan asumiseen. Meidän on huolehdittava, että kaikista hoivaa tarvitsevista pidetään huolta riippumatta siitä, asuvatko he kotona, palvelutaloissa tai tehostetun hoidon yksiköissä, Laiho ja Risikko linjaavat.

Vanhuspalvelut kattavat kokonaisuudessaan kotihoidon, omaishoidon, palveluasumisen, ympärivuorokautisen hoivan sekä kuntoutuksen.

– Jotta kaikkien vanhusten lakisääteiset palvelut voidaan turvata, on huolehdittava kaikkien näiden palvelujen toimivuudesta, Laiho ja Risikko toteavat.

– Vanhuspalvelujen parantamisen keskiössä pitää olla ikäihmisen palvelujen tarve ‒ ei se, onko kunnalla rahaa tai muita resursseja. Kokoomus on jo aikaisemmin vaatinut vanhuspalvelulain kokonaisuudistamista ja sen sitovuuden kiristämistä.

Kokoomuskaksikon mukaan palvelutarpeen arviointi ja hoitoisuuden mittaaminen on tärkeää myös hoitajien kannalta.

– Hoitajien tekemä työ pitää tehdä näkyväksi sekä kotihoidossa että hoiva-asumisessa. Hoitajien pitää pystyä keskittymään koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tällä hetkellä liian moni hoitaja on ylirasittunut, ja karkaa alalta epäinhimillisten työolojen takia. Se on kestämätön tie.