Kokoomusedustajat vaativat lapsille maksuttomia terveyspalveluja

Mia Laihon ja Sari Sarkomaan mukaan sairastuminen on perheelle riski köyhtymiseen ja syrjäytymiseen.

Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sekä Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa vaativat, että terveydenhuollon palvelujen lakisääteinen maksuttomuus laajennetaan koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaille annettavia terveydenhuollon palveluita. Laiho ja Sarkomaa jättivät asiasta eduskuntaan lakialoitteen.

Eduskunnassa on tällä hetkellä käsittelyssä asiakasmaksulaki. Siinä lasten maksuttomat terveyspalvelut on laajennettu vain poliklinikkakäynteihin. Edelleen maksullisiksi jäävät sairaalahoitomaksut ja fysioterapia.

– Suomessa terveydenhuollon asiakasmaksut ovat pohjoismaiden korkeimmat. Käsittelyssä olevan lakiesityksen tavoite vähentää hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa on kannatettava. Maksuttomat lasten terveyspalvelut vähentäisivät terveyseroja ja edistäisivät sitä, että kaikki lapset saisivat yhdenvertaisesti palvelut. On tärkeää, että perheissä, joissa on paljon sairautta ja vammaisuutta, lapset saavat myös kuntoutuksen ja fysioterapian maksutta eikä sairaalamaksuja perittäisi. Sairastuminen on perheille edelleen iso riski köyhtymiseen ja syrjäytymiseen, Sarkomaa huomauttaa.

Tällä hetkellä neuvola, kouluterveydenhuolto sekä terveyskeskusten ja suun perusterveydenhuollon palvelut ovat lapsille pääsääntöisesti maksuttomia. Asiakasmaksulain mukaan alle 18-vuotiailta voidaan periä maksuja erikoissairaanhoidosta, kuntoutushoidosta, päiväkirurgisista toimenpiteistä, yksilöfysioterapiasta ja poliklinikkakäynneistä. Lisäksi maksun saa periä todistuksista ja lausunnoista, jos ne eivät liity potilaan hoitoon, yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista sekä sairaankuljetuksesta.

Sipilän hallituskaudella annettiin myös asiakasmaksulakiesitys, joka sisälsi maksuttomat lasten terveyspalvelut. Esitystä ei kuitenkaan ehditty käsitellä ennen hallituskauden päättymistä.

– Sipilän hallituksen esityksen mukaisen terveydenhuollon palveluiden täyden maksuttomuuden arvioitiin kustantavan 32 miljoonaa euroa, kun nykyisen esityksen kustannusarvio ilman laajaa maksuttomuutta on 22,4 miljoonaa euroa, edustajat toteavat.

– Varmistamalla hoidon saatavuus matalalla kynnyksellä voidaan ehkäistä suurempien ongelmien syntymistä. Yhdenvertainen terveyspalveluihin pääsy ja hoito on turvattava perheen toimeentulosta riippumatta jokaiselle lapselle ja nuorelle.