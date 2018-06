Kokoomusedustajat: Uusi laki tuo positiivisia muutoksia kuskeille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudessa tieliikennelaissa rikesakon tilalle luodaan liikennevirhemaksu ja nopeusvalvontakameroiden näkyvyyttä parannetaan.

Kokoomuksen kansanedustajat Jukka Kopra, Kalle Jokinen ja Markku Eestilä iloitsevat uuden tieliikennelain hyväksymisestä eduskunnassa. Kolmikon mukaan vanha tieliikennelaki vuodelta 1980 oli auttamattomasti vanhentunut.

Uusi tieliikennelaki vastaa muuttuneeseen tilanteeseen. Uudessa laissa pystytään ottamaan huomioon myös automaattisen liikenteen eli robottiautojen vaatimukset ja edellytykset. Uudessa laissa rikesakko poistuu, ja tilalle luodaan liikennevirhemaksu.

– Sakotusjärjestelmän uudistuminen on tervetullut toimenpide, joka järkevöittää rangaistuskäytäntöä. Uusi liikennevirhemaksu korvaa rikesakon. Jatkossa pienet rikkeet eivät johda ajoluvan menetykseen. Pienet ylinopeudet eivät tee kansalaisesta rikollista, toteaa kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra.

Lisäksi nopeusvalvontakameroiden näkyvyyttä parannetaan.

– Nopeusvalvontakameroiden näkyvyyttä parannetaan lisäämällä tolppaan tai sen välittömään läheisyyteen ilmoitus vallitsevasta nopeusrajoituksesta. Tämä parantaa kuskin oikeusturvaa ja vähentää turhia jarrutuksia, kun nopeusrajoitus on näkyvillä kameratolppien lähellä, Markku Eestilä kertoo.

Laissa säilyy myös suositus pyöräilykypärän käytöstä.

– Liikenneturvallisuus on ollut uudistuksen keskeisiä ajureita. Siksi myös suositus pyöräilykypärän käyttöön on perusteltu, tuumaa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen.

Laissa luottamusta ihmiseen vahvistetaan myös norminpurun hengessä. Tämä näkyy esimerkiksi talvirenkaiden käytössä.

– Talvirenkaiden käyttö säädetään jatkossa siten, että käyttöä edellytetään tammi-maaliskuun aikana kelin mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että jos sää tai keli ei talvirenkaiden käyttöä edellyttäisi, ajoneuvossa voisi käyttää myös kesärenkaita. Tämä voi näkyä joustavuudessa etenkin Etelä-Suomessa”, Jokinen ja Kopra totevat.

Monet säädösmuutoksista ovat valmistautumista liikenteen digitalisaatioon, uusiin liikennepalveluihin sekä automaattiseen liikenteeseen. Tieliikennelailla Suomi asettuu edelläkävijäksi tieliikenteen muutoksessa.

Lakiesityksessä kaikki tieliikenteen säädökset on koottu yhdeksi johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Yksittäisten säädösten määrää on vähennetty ja yksinkertaistettu, ja viranomaisten menettelytapoja on modernisoitu. Lain voi siis nähdä osana hallituksen norminpurun kokonaisuutta.

– Uudessa tieliikennelaissa erottuu perussääntelyn joukosta kaksi trendiä. Yhtäältä esityksellä halutaan lisätä jokaisen tienkäyttäjän omaa vastuuta liikenneturvallisuudesta, liikenteen sujuvuudesta ja ympäristöstä. Toisaalta esityksessä varaudutaan liikenteen teknologiseen kehitykseen, kuten automaatioon ja tiedon hyödyntämisen tarpeisiin, kokoomusedustajat toteavat.