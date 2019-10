Kokoomusedustajat: Tuki jäihin, jos Irak ei suostu palautuksiin

Heikki Vestman ja Pauli Kiuru peräävät palautussopimusta Irakin kanssa.

Irakille annettava kehitysapu ja turvallisuusyhteistyö on tehtävä ehdolliseksi, esittävät kokoomuksen kansanedustajat Heikki Vestman ja Pauli Kiuru hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Kansanedustajien mukaan Irakille ei tule antaa apua ja tukea, jos maa ei suostu ottamaan vastaan omia kansalaisiaan.

– Suomessa on useita tuhansia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita eli laittomasti maassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole poistuneet ja joita ei ole saatu poistettua Suomesta. Irakilaiset ovat olleet suurin turvapaikanhakijaryhmä Suomessa. On kestämätöntä, ettei Irakin kanssa ole saatu aikaan palautussopimusta. Irakin tulee ottaa vastaan kansalaisensa, joilla ei ole laillista oikeutta oleilla Suomessa, Vestman ja Kiuru katsovat.

Suomen Irakille antama apu rahallisesti laskettuna on ollut yli 30,6 miljoonaa euroa vuosina 2014-2019. Suomi on tehnyt merkittävää työtä Irakissa kehitys- ja humanitaarisen avun kautta, rauhanturvaamisessa ja kriisinhallinnassa.

– Apu pitää ehdollistaa siten, että Suomi edellyttää Irakilta omien kansalaisten vastaanottamista. Tukena tulisi käyttää myös PCA-sopimusta, EU:n vipuvartta, niin paljon kuin mahdollista, Vestman ja Kiuru toteavat.

Kansanedustajat kysyvät hallitukselta myös, miten lakia ja toimintamalleja aiotaan kehittää, jotta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet saadaan palautettua kotimaahansa nykyistä tehokkaammin.

– Laittomasti maassa olevat on saatava poistettua maasta niin pian kuin mahdollista. Turvapaikkajärjestelmä on epäuskottava, jos se sallii oleilun maassamme ilman laillista oikeutta. Se on myös vetovoimatekijä hakeutua Suomeen. Riski uudelle kansainvaellukselle on olemassa.

Vestman ja Kiuru ovat huolissaan siitä, onko hallituksella tahtoa saada palautukset toimimaan. Edustajat kantavat erityistä huolta hallitusohjelman turvapaikkalinjauksista.

– Hallitusohjelma herättää aidon huolen siitä, missä määrin hallitus aikoo lopulta ryhtyä palautuksiin. Sinnehän on kirjattu jo ennen vaaleja SDP:n, vihreiden ja vasemmiston esiin tuoma tavoite saada kielteisen päätöksen saaneet työluvalla jäämään Suomeen.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on väläyttänyt muukalaispassien antamista laittomasti maassa oleville.

– On iso riski, että näin syntyy lumetyömarkkinat ohituskaistaksi elintasopakolaisuudelle, kokoomusedustajat toteavat.