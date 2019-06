Kokoomusedustajat: Suomen suojeltava Itämerta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pia Kauma ja Heikki Vestman toivovat Itämeren suojelun nousevan esille Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Heikki Vestman vaativat hallitukselta konkreettisia toimia Itämeren ja Suomenlahden rehevöitymisen ehkäisemiseksi.

Kokoomusedustajat ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen Itämeren ja Suomenlahden rehevöitymisen ehkäisemisestä.

Edustajat kysyvät, mihin konkreettisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tilanteen parantamiseksi sekä millä tavoin Itämeren suojelu tulee olemaan esillä jo ensi viikolla alkavalla EU-puheenjohtajuuskaudella.

– Rehevöityminen on lisääntynyt, ja mitä lämpimämpää on, sitä nopeammin myös sinilevälautat ajelehtivat näköpiiriin. Olemme mökkeilleet Inkoon saaristossa 15 vuotta, ja joka vuosi levätilanne näyttäytyy entistä pahempana. Tilanne on erittäin huolestuttava, kun mietitään tulevien vuosien kehitystä, Kauma toteaa.

– Itämeri on suomalaisille rakas, mutta sairas. Sen näkee jokainen rannikolla tai saaristossa kesäisin liikkuva. Sinilevälautat näyttävät tulevan vieläpä vuosi vuodelta aiemmin. Kukaan ei halua kylpeä likavedessä, Vestman korostaa.

Ylimääräisiä ravinteita leviää Itämereen muun muassa pelloilta valuvien lannoitteiden, yhdyskuntien jätevesien ja ilmasta tulevan laskeuman mukana.

Erityisesti maataloudesta aiheutuva rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia. Euroopan komissio on huomauttanut Suomea maatalouden fosforikuormituksista.

– Pysyviä tuloksia saavutetaan vain toimimalla laaja-alaisesti ja maiden rajat ylittävällä yhteistyöllä. Siksi Suomen kannattaisi nyt nostaa tämä meille pohjoisessa Euroopassa asuville yhteinen merialue aivan erityisesti puheenaiheeksi ja asettaa yhteiselle työlle tavoitteet, Kauma toteaa.

– Itämeri on ainutlaatuinen virkistysarvojen, matkailumahdollisuuksien ja luonnon aarreaitta. Herkän sisämeren ja luontotyyppien suojelu vaatii rajat ylittäviä toimia. Suomen valuma-alueen kuormituksen lisäksi pitäisi tehokkaasti puuttua erityisesti Venäjän ja Puolan mittaviin päästöihin Itämereen, Vestman tuumaa.

Kaksikko kysyy, onko hallituksella tahto ja valmius kääriä hihat Itämeren hyväksi.

– Nyt siihen on EU-puheenjohtajuuden vuoksi erinomainen mahdollisuus.