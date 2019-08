Kokoomusedustajat: Soidensuojelulla on kiire

Kolme kokoomuksen kansanedustajaa pitää hallituksen kaavailemia soidensuojelutoimia riittämättöminä.

Kokoomusedustajat Saara-Sofia Sirén, Sari Multala ja Mari-Leena Talvitie vaativat hukkaojikkojen ennallistamista luonnontilaisiksi soiksi vuoteen 2025 mennessä.

Edustajien mukaan myös energian lähteinä olleet turvesuot on ennallistettava luonnontilaan, kun niiden hyödyntäminen loppuu. Kokoomusedustajat iloitsevat, että myös vihreät ovat asettuneet hallitusvastuussa vapaaehtoisuuteen perustuvan soidensuojelun kannalle.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi torstaina maankäyttöraportin, jossa vaaditaan nopeita toimia metsien ja maan hiilinielujen vahvistamiseksi. Nykyinen maankäyttö on johtanut maaperän köyhtymiseen ja monimuotoisuuden vähenemiseen.

Mikäli ilmastonmuutoksen vaikutuksia halutaan hillitä, niin Suomen on pystyttävä suojelemaan sekä ennallistamaan suo- ja turvemaita entistä paremmin.

– Hallituksen on otettava erityisesti turhaan ojitettujen suoalueiden ennallistaminen huomioon. Olemme intoutuneet historian aikana jo liialliseen ojittamiseen, mihin ovat osasyynä Kemera-tuet, joita valtio maksaa ojitusmäärien perusteella, kokoomusedustajat toteavat.

He muistuttavat, että suoluontomme tilaa on heikentänyt laajamittainen ojittaminen metsänkasvatusta varten, turpeen nosto sekä pellonraivaus. Yli puolet Suomen alkuperäisestä suoalasta on kuitenkin jo menettänyt luonnontilansa. Lähes kymmenestä- miljoonasta suohehtaarista yli puolet on ojitettu metsätalouskäyttöön.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) toteaa vastauksessaan kokoomusedustajien kirjalliseen kysymykseen, että hallituksen tavoitteena on toimeenpanna pikaisesti maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuva ohjelma, joka sisältäisi maanhankinnan ja yksityisten suojelualueiden perustamisen.

– Suojelualueen verkostoa on laajennettava merkittävästi lisäämällä suojelun piiriin valtakunnallisesti arvokkaita suoalueita. Maassamme on eletty pitkään siinä uskossa, että metsänojituksesta ei aiheutuisi pitkäaikaisia muutoksia ravinteiden huuhtoumissa vesistöihin. Tulevilla sukupolvilla on oltava oikeus monimuotoiseen ja puhtaaseen luontoon, Sirén, Multala ja Talvitie toteavat.