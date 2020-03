Kokoomusedustajat: Rahankeräysluvista luovuttava toistaiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poikkeuksellisessa taloustilanteessa voitaisiin siirtyä jälkivalvontaan.

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Sinuhe Wallinheimo esittävät, että rahankeräysluvista luovuttaisiin koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa taloustilanteessa ainakin toistaiseksi.

Keräysluvista luopuminen mahdollistaisi muun muassa urheiluseuroille, artisteille ja bändeille, taiteilijoille sekä myös muille mahdollisuuden hyödyntää joukkovoimaa. Wallinheimon mukaan näin faneille voitaisiin järjestää erilaisia keräyksiä ilman keräyslupien rikkomisen pelkoa.

Viime vaalikaudella rahankeräyksen lainsäädäntöä uudistettiin sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) johdolla. Nyt Heinonen ja Wallinheimo olisivat valmiita ottamaan seuraavan askeleen ainakin määräaikaisesti.

–Voisimme siirtyä kokonaan jälkivalvontaan. Riittäisi, että keräystuotot ilmoitettaisiin jälkikäteen. Suomalaisilla on ollut aina vahva halu auttaa omien mahdollisuuksien mukaan erilaisilla kriisitilanteissa. Nyt tämä kriisi koskettaa omaa maatamme ja täällä toimivia. Uskomme, että moni haluaisi ja voisi hieman auttaa kulttuurin ja urheilun toimijoita yli vaikean tilanteen omalla panoksella, Timo Heinonen ehdottaa.

Kokoomuksen kansanedustajat toteavat tunnistavansa myös muutoksen riskit, mutta pitävät tässä tilanteessa hyötyjä mahdollisia riskejä suurempina.

–Jälkivalvonta ja myös keräysten aikana tapahtuma valvonta pystyy varmasti estämään tehokkaasti tällaiset. Ja totta kai sellaiseen toimintaan missä tilannetta käytettäisiin väärin niin pitäisi puuttua välittömästi, Heinonen ja Wallinheimo toteavat.

Kansanedustajat nostavat esille myös joukkorahoituksen luvista luopumisen.

–Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Joukkorahoitus edellyttää tällä hetkellä rahankeräyslupaa silloin, kun tarkoituksena on toteuttaa rahankeräys eli pyytää vastikkeettomia rahalahjoituksia. Tästäkin voisi nyt ainakin määräaikaisesti luopua. Tämä mahdollisuus pitäisi avata nyt myös aidosti pienille yrityksille aivan poikkeuksellisessa tilanteessa missä kassavirta on loppunut kuin seinään. Apua pitäisi voida antaa nyt poikkeuksellisen joustavasti, toteaa Heinonen.