Kokoomusedustajat: Puupellot eivät ratkaise ilmastonmuutosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hiiltä on kansanedustajien mukaan sidottava metsien lisäksi maahan, soihin ja peltoihin.

Kokoomuksen ympäristövaliokunnan jäsenet Pauli Kiuru, Saara-Sofia Sirén ja Sari Multala vaativat kunnianhimoa ilmastotoimien ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) esitti lauantaina Lännen Median haastattelussa laajaa metsitysohjelmaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kokoomusedustajat pitävät hienona pääministerin pohdintoja hiilinielujen kasvattamiseksi, mutta he peräänkuuluttavat tehokkaampia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

– Pelkästään metsittäminen ja puupeltojen kasvattaminen eivät ratkaise ilmastonmuutosta tai luonnon monimuotoisuutta uhkaavia ongelmia. Tarvitsemme siis sekä päästöjen vähentämistä että hiilinielujen lisäämistä. Kokoomus painotti hiljattain EPP-kongressissa, että EU:n päästövähennystavoite pitäisi olla 50 prosenttia 40 prosentin sijaan vuoteen 2030 mennessä, kokoomusedustajat toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Edustajat painottavat metsien suojelun merkitystä ja ehdottavat vapaaehtoisen soiden suojelun ottamista osaksi METSO-ohjelmaa.

– Hiiltä on sidottava metsien lisäksi maahan, soihin ja peltoihin. Soiden suojelualueen verkostoa on laajennettava merkittävästi lisäämällä suojelun piiriin valtakunnallisesti arvokaita suoalueita.

Ilmastopaneelin pitkän aikavälin päästövähennystavoitteista antaman lausunnon mukaan hiilinielujen laskeminen nykytasolta tarkoittaisi merkittäviä vähennystavoitteita fossiilisille ja prosessiperäisille päästöille.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että ilmastonmuutos on sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kannalta ihmiskunnan suurin haaste, joka kytkeytyy ruuantuotantoon, väestökysymyksiin ja muuttoliikkeisisiin.

– Tulevaisuudessa laajempi tutkimus ja kehitystyö auttavat löytämään ratkaisuja, joilla hiiltä pystytään keräämään ilmakehästä. Ilmastonmuutos ei kuitenkaan odota, joten ratkaisuja on tehtävä nyt. Tulevaisuuden kannalta keskeisiä päätöksiä on tehtävä pian ja luonnon monimuotoisuuden on oltava keskeinen osa kestävää metsäpolitiikkaa, kansanedustajat toteavat.