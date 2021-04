Kokoomusedustajat: Puolustusvoimien henkilöstö kuormittunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Henkilöstön jaksaminen olisi kokoomuksen mukaan otettava huomioon puoliväliriihessä.

Puolustusvaliokunnan jäsenet, kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Jukka Kopra ovat huolissaan Puolustusvoimien henkilöstön jaksamisesta.

– Jokaisella työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä jaksamisesta. Puolustusvoimien kohdalla kyse on kansallisesta turvallisuudestamme. Kokoomus edellyttää, että hallitus ottaa erityisesti huomioon henkilöstön jaksamisen puoliväliriihessä, Heinonen toteaa.

Kansanedustajien mukaan kokoomus on peräänkuuluttanut toimia henkilöstön jaksamisen parantamiseksi jo usein aiemminkin. Nyt tilanne on heidän mukaansa mennyt huonompaan suuntaan. Koronavirukseen liittyvät uudet järjestelyt, mahdollisten tartuntojen vähentämiseksi ovat kokoomusedustajien mukaan kuormittaneet puolustusvoimien henkilöstöä entistä enemmän.

– On täysin olennaista, että myös Puolustusvoimilla on kyky sopeutua uuteen ja haastavaan tilanteeseen. Sopeutumista ei voida tehdä henkilöstön jaksamisen kustannuksella. Olemme puolustusvaliokunnassa myös kiinnittäneet huomiota puolustusvoimauudistuksen jälkeisen ajanjakson henkilöstömäärään, Kopra toteaa.

He mainitsevat, että esimerkiksi kertausharjoituksissa koulutettujen reserviläisten määrää on nostettu, vaikka kouluttajien määrä on pysynyt samana.

– Tilanteen korjaamiseksi hallituksen tulisi kohdentaa lisää resursseja puolustusvoimien henkilöstöön. On selviö, että ongelmia syntyy, kun tehtävien määrä lisääntyy, mutta niihin ei kohdistu lisäresursseja. Rajallisten resurssien kohdentaminen liian moneen kohteeseen heikentää Suomen puolustuskykyä, Heinonen ja Kopra alleviivaavat.