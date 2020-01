”Posti on peruspalvelu, sen täytyy kulkea”

Kokomuksen Arto Satonen ja Sari Sarkomaa vaativat hallitukselta ratkaisuja postinjakelun ongelmiin.

Kokoomus kiertää tammikuun ja helmikuun vaihteessa ympäri Suomea. Keskusteluissa on noussut esiin erityisesti postien viivästyminen, joka tuntuu vahvasti monen ihmisen arjessa.

Puolueen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Arto Satonen vahvistavat, että heille on kantautunut viestiä asiasta jo ennen kiertuetta.

– Uutisistakin on luettavissa, että postit eivät kulje niin kuin niiden pitäisi. Joulukortteja ja muuta jouluun liittyvää postia sekä marraskuun aikakausilehtiä jaetaan tammikuun lopussa. Ihmisiltä tulee vihaisia viestejä, kun arjen asioihin välttämättömät postit kulkevat miten sattuu. Helsingissä taloyhtiöt joutuvat talkoopohjalta jakamaan oman talonsa postit, kun Posti ei siihen kykene. Ei tämä näin voi mennä, helsinkiläinen kansanedustaja Sari Sarkomaa toteaa tiedotteessa.

Sastamalaisen Arto Satosen mukaan ongelma ei keskity pelkästään pääkaupunkiseudulle, sillä ympäri Suomea kuuluu samaa viestiä.

– Epävarma postin kulku on erityisen hankalaa sanomalehtien kannalta. Vanhaa sanomalehteä ei halua lukea kukaan. Maaseudulla on ihan tavallista, että aamun lehti tulee illalla tai jopa seuraavana päivänä, Satonen sanoo.

Syksyn pitkitetyt lakot ovat aiheuttaneet ruuhkan, jota Posti pyrkii edelleen purkamaan. Satonen ja Sarkomaa vaativat hallitukselta toimia, jolla syksyn postisotku saadaan päätökseen ja ihmisten postit kulkemaan.

– Viivästyminen ei ole lajittelijoiden vika, he tekevät jo parhaansa tässä kaoottisessa tilanteessa. Hallituksen on nyt toimittava. Ruuhkat on purettava ja ihmisten usko Postiin palautettava. Posti on kansalaisille perhepalvelu ja sen pitää kulkea säännöllisesti ja ajallaan kaikkialle, Arto Satonen sanoo.

– Omistajaohjaus on koko viime syksyn sotkenut lusikkansa Postisoppaan. Nyt posti ei kulje, kuten sen pitäisi. Vaadimme hallitukselta nyt selkeää linjausta siitä, millä toimenpiteillä Postin ongelmat aiotaan korjata ja missä aikataulussa. Vastataan ihmisten huoleen ja arki palautuu normaaliksi, Sarkomaa jatkaa.