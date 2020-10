Kokoomusedustajat: Poikien ympärileikkausten oikeustila selkiytettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen oikeudelliset rajat täytyy edustajien mukaan määrittää.

Eduskunnan lakivaliokunnan kokoomusedustajat vaativat toimenpidealoitteessaan, että hallitus ryhtyy poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevan sääntelytarpeen kartoittamiseen ja tarvittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin, jotta epäselvä oikeustila selkiytetään ja määritetään ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen oikeudelliset rajat.

– Poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta voidaan pitää kansainvälisten sopimusten ja voimassa olevan lainsäädännön ja oikeustilan kannalta ongelmallisena. Lapsen perusoikeuksia ei saa loukata muun henkilön uskonnon ja omatunnon vapauteen vedoten. Jokainen ihminen ansaitsee samanlaisen suojan lain edessä, Pihla Keto-Huovinen toteaa.

Marko Kilpi muistuttaa, että Suomessa ei ole erityislainsäädäntöä poikien ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksesta.

– Korkein oikeus on antanut poikien ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksesta ratkaisuja, joilla oikeustilaa on pyritty linjaamaan. Yksittäistapauksia koskevilla ratkaisuilla ei pystytä kuitenkaan koko aihetta hallitsemaan, joten sääntelytarpeiden tarkka selvittäminen on ehdottomasti paikallaan, hön arvioi.

Ruut Sjöblom kertoo, että tyttöjen silpomiseen liittyvän kansalaisaloitteen käsittelyssä lakivaliokunta piti mietinnössä perusteltuna, että poikien osalta tilanne selvitetään ja arvioidaan tarkemmin.

– Valiokunta kuitenkin korosti, ettei tämä saisi viivästyttää kansalaisaloitteen tavoitteiden etenemistä, hän lisää.

Kokoomusedustajien mielestä tämä lähestymistapa on oikea ottaen huomioon, että kansalaisaloite koskee tyttöjen ja naisten silpomista.

– Valitettavasti sosiaalisessa mediassa on alettu jo levittämään harhaanjohtavia väitteitä kannastamme. Haluamme kunnioittaa kansalaisaloitteen laatijoita ja pitää nämä asiat erillään. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö poikien osalta tarvitsisi tehdä mitään, kokoomusedustajat painottavat.