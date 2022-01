Kokoomusedustajat peräävät ratkaisuja karanteeniin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Useat kunnat tiedottivat maanantaina muuttavansa karanteenikäytäntöjä.

Esimerkiksi Helsingissä linjataan, että lieväoireisten ei tule hakeutua laboratoriotestiin, jos ei kuulu koronaviruksen suhteen riskiryhmiin. Jatkossa eristyspäätöksiä tehdään vain terveydenhuollossa varmistetuille tartunnan saaneille.

Kokoomuksen kansanedustajien Sari Sarkomaan, Mia Laihon ja Arto Satosen mielestä hallituksen on pikaisesti ratkaistava, miten Kelan tartuntatautipäivärahan osalta menetellään, kun siihen oikeuttavia karanteenipäätöksiä tai PCR-testituloksia joudutaan osassa kunnista rajaamaan.

– Kyse on sekä työntekijöiden toimeentulosta että työnantajiin kohdistuvista lisääntyneistä kustannuksista muutenkin vaikeana aikana. Korona on yleisvaarallinen tartuntatauti ja siihen kuuluvat myös karanteenit. Henkilöstöresurssit ovat koronatilanteen heikennyttyä nyt ymmärrettävästi tiukalla, mutta tartuntatautipäivärahaa koskeviin kysymyksiin on hallituksen haettava ratkaisut. Muuten tilanne asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan, edustajat sanovat.

Kelan tartuntatautipäivärahaa maksetaan joko työnantajalle tai työntekijälle riippuen siitä, maksaako työnantaja työntekijälle palkkaa eristyksen tai koronakaranteenin ajalta.

Tartuntatautipäivärahan myöntämisen edellytyksenä on päätös karanteenista, eristämisestä tai määräys työstä poissaolosta. Viiveet testauksessa, jäljityksessä ja karanteenipäätöksissä ovat aiheuttaneet hankaluuksia jo aiemmin, sillä poissaoloja varten tartuntatautipäivärahaa on haettava kahden kuukauden kuluessa.

– Monissa yrityksissä puskurit on koronatilanteen pitkittyessä käytetty ja tartuntatautipäiväraha on työntekijän sairastuessa ollut tärkeä tuki. Karanteenipäätösten rajaaminen osassa kunnista tarkoittaa, että korvaukset työntekijän sairastuessa saattavat jäädä kokonaan saamatta. Maantieteellisesti yritykset ovat jatkossa eriarvoisessa asemassa, kansanedustajat sanovat.

Kokoomusedustajat penäävät hallitukselta ratkaisuja.

– Muuttuneessa epidemiatilanteessa on kyettävä ratkaisemaan tämä työntekijöiden ja työnantajien toimeentuloon ja yhdenvertaisuuteen vaikuttava ongelma pikaisesti.

Heidän mukaansa hallituksen on viipymättä linjattava, saadaanko ratkaisuja esimerkiksi testauskapasiteettia lisäämällä, karanteenipäätösten antamisoikeutta laajentamalla tai mahdollistamalla tartuntatautipäivärahan hakeminen pelkästään positiivisen PCR-testin tai virallisen antigeenitestin perusteella, edustajat sanovat.