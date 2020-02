”Pelko, uhkailu ja nöyryytys eivät kuulu valmennukseen”

Kokoomusedustajat muistuttavat, että valmentajat eivät ole yksin vastuussa ilmapiiristä.

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Multala, Pauli Kiuru, Ville Kaunisto ja Sinuhe Wallinheimo ottavat yhdessä kantaa urheiluvalmennuksen eettisyyteen. Heidän mukaansa suurin osa urheiluvalmennuksesta on eettisesti kestävää, mutta julkisuuteen nousseet valmennustapaukset korostavat, että pinnan alla kytee ongelmia.

Urheiluvalmennuksen eettisyys on ollut runsaasti esillä etenkin sen jälkeen, kun Yle Urheilu uutisoi tammikuussa taitoluisteluvalmentajan asiattomasta käytöksestä. Valmentaja oli muun muassa uhkaillut ja nöyryyttänyt valmennettavia.

– Urheiluvalmentaminen on johtamista. Maailman huipulle pyrittäessä harjoittelu on kovaa ja valmentajan tehtävä on myös osoittaa vaatimustasoa. Kuitenkin tapa, jolla se tehdään on olennainen. Valmentamisen on kestettävä eettistä tarkastelua, Sari Multala toteaa edustajien kannanotossa.

Pauli Kiuru huomauttaa, että harjoitteluympäristön on oltava kannustava. Näin saavutetaan myös parhaat tulokset.

– On hyvä, että nykyään on keino ilmoittaa epäasiallisesta käytöksestä (et ole yksin -palvelu), mutta tavoite on oltava, että missään ei enää ilmenisi tällaista valmentamista. Se on koko suomalaisen huippu-urheilun etu, Kiuru huomauttaa.

Edustajat muistuttavat, että valmentajien lisäksi myös vanhemmilla on vastuu siinä, millainen ilmapiiri on. Sinuhe Wallinheimo huomauttaa, että erityisesti valmentajien psyykkisen valmentamisen osaamista tulee kehittää systemaattisesti.

– Ilmapiiristä vastaavat kaikki toimijat, vaikka valmentajilla on keskeinen rooli. Tärkein kehitettävä asia on henkisen valmennuksen osaaminen. Jokaisella valmentajalla tulee olla ymmärrys siitä, millaisessa fyysisessä ja psyykkisessä ilmapiirissä paras tulos syntyy, Wallinheimo toteaa.

Ville Kaunisto huomauttaa, että sekä liikuntaneuvosto, että Olympiakomitea ovat nostaneet esiin useita parannettavia asioita, jotka ovat välttämättömiä.

– Liikuntaneuvoston ja Olympiakomitean linjaukset tulee ottaa käyttöön koko urheilun osalta. Esimerkkeinä nostan eettisten säännösten laatimisen ja käyttämisen osana valmennussopimuksia. Myös tutkintaa ja kurinpitoa tulisi keskittää. Tärkein ennaltaehkäisevä toimi on kuitenkin kollegoiden nostama valmennusosaamiseen panostaminen, Kaunisto päättää.