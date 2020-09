Kokoomusedustajat: Opiskelijat unohtuivat miljardisokeudessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat ihmettelevät opiskelijoiden asian unohtumista budjettiriihessä.

Heikki Vestman, Matias Marttinen ja Janne Heikkinen muistuttavat, että hallitus jätti toteuttamatta riihessä valtiovarainministeriön elokuisen suosituksen nostaa opintotuen tulorajoja 50 prosentilla.

-Moni opiskelija elää hyvin niukasti ja hyötyisi siitä, että opintojen rinnalla voisi tehdä työtä nykyistä vapaammin. Kymmenet tuhannet opiskelijat ovat vuosittain opintotuen takaisinperinnässä siksi, että nämä ovat tehneet yhteiskunnan mielestä liikaa töitä. Järjetöntä. Ahkeruudesta rankaiseminen on valitettava arvovalinta. Vasemmistohallitus petti opiskelijat, toteaa Vestman.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan opintotuen tulorajojen tuntuva korottaminen parantaisi julkisyhteisöjen nettotuloja noin kuusi miljoonaa euroa. Ahkeruuteen kannustavassa uudistuksessa julkinen talous siis vahvistuisi, työnteko lisääntyisi ja opiskelijoiden elintaso paranisi.

Vestman jätti opintotuen tulorajojen korottamisesta 50 prosentilla lakialoitteen viime syksynä ja esitys on sisältynyt kokoomuksen tämän vuoden vaihtoehtobudjettiin.

– Hallitus on unohtanut budjettiriihen miljardisokeudessaan miljoonakokoluokan tarpeelliset uudistukset. On valitettavaa, että uudistus on jätetty tekemättä, vaikka siitä hyötyisivät tutkitusti aivan kaikki, ihmettelee Janne Heikkinen.

Edustajat peräävät hallitukselta tulosvastuuta työpaikkojen syntymisen suhteen. He katsovat, että kaikki voitava on tehtävä, jotta Suomi ei ajaudu velkaantumisen ja veronkorotuksien kierteeseen.

– Työtä tekeviä opiskelijoita ei pidä lannistaa ulos työmarkkinoilta. Kaikki kivet tulee kääntää, jotta työpaikkoja saadaan syntymään. Siksi on kyseenalaista, että valtiovarainministeriön suosittamille toimenpiteille viitataan kintaalla, toteaa Matias Marttinen.