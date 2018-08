Kokoomusedustajat: Liikenneverkon korjausvelkaohjelmaa jatkettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Markku Eestilän, Timo Heinosen ja Jukka Kopran mielestä tällä vaalikaudella aloitettua liikenneverkon korjausvelkaohjelmaa pitää jatkaa.

Kokoomuksen kansanedustajat kiittelevät sitä, että nyt ensimmäistä kertaa on ryhdytty toimeen myös alemman tieverkon peruskorjaamiseksi.

– On tärkeä jatkaa tätä työtä myös nykyisen kärkiohjelmakauden jälkeen ja myös ensi hallituskaudella. Toimiva ja kunnossa oleva tieverkko on tärkeä maamme talouskasvun, mutta myös muun elinvoimaisuuden näkökulmasta, toteaa liikennejaoston puheenjohtaja Markku Eestilä.

Eestilä, Timo Heinonen ja Jukka Kopra muistuttavat, että tällä kaudella aloitettu korjausvelkaohjelma on ollut hyvä ja tuloksekas alku, mutta tulevina vuosina tarvitaan korjausvelan vähentämiseksi ja maksamiseksi vuositasolla vähintään 300 miljoonaa euroa.

– Liikenneverkon korjausvelka on saatu hallintaan, mutta nyt pitää päästä tilanteeseen, jossa vuosikymmeniä kasvanutta velkaa lyhennetään määrätietoisesti ja näin myös maaseudun tiet saadaan kuntoon, toteaa Heinonen.

Ensi vuoden mahdollista liikkumavaraa on kokoomusedustajien mukaan tärkeää jo suunnata tieverkon kunnossapitoon. Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen myönnettiin lisärahoitusta 600 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Väyläverkon korjausvelan määrä on noin 2,5 miljardia euroa.

– Perustienpidon rahoitus tulee turvata. Kunnossapito niin talvella kuin kesäisinkin on sujuvan liikennöinnin ja turvallisuuden kannalta tärkeää. Tiestömme on yhteistä omaisuutta ja elintärkeä maamme kasvulle. Siitä on pidettävä jatkossakin huolta, sanoo Kopra.