Kokoomusedustajat: Kunniaväkivaltaan puututtava heti

Jaana Pelkonen ja Anne-Mari Virolainen vaativat resursseja ennalta estävään viranomais- ja kansalaisjärjestötyöhön.

Kokoomuksen ulkoasianvaliokunnan jäsenet Jaana Pelkonen ja Anne-Mari Virolainen vaativat hallitukselta välittömiä toimia kunniaväkivallan ehkäisyyn ja uhrien auttamistyöhön.

– Kunniaväkivaltaa, jolla rajoitetaan perheen kunnian nimissä etenkin tyttöjen ja naisten elämää, ei tule sallia. Suomessa jokaiselle lapselle on taattava oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen kulttuuri- ja perhetaustasta riippumatta. Vastuu lasten turvallisuudesta on aikuisilla, kokoomusedustajat toteavat tiedotteessa.

Kunniaan liittyvän väkivallan muodot Suomessa vaihtelevat sosiaalisesta rajoittamisesta vakavaan henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan, joka voi pahimmillaan viedä uhrin hengen.

Pelkonen ja Virolainen peräänkuuluttavat tekoja erityisesti ennalta estävän työn resursointiin.

– Hallituksen on turvattava riittävät resurssit kunniaväkivaltaa ennalta estävään viranomais- ja kansalaisjärjestötyöhön. Opettajien koulutuksessa on huomioitava ihmisoikeus- ja seksuaalikasvatus, jotta nuorille välittyy tieto heidän omista ja toisten rajoista sekä oikeuksista. Terveydenhuollon koulutuksessa on tärkeää oppia tunnistamaan kunniaväkivalta ja kuinka kohdata uhri sekä tekijä.

– Tiedottamista tekojen rangaistavuudesta ja uhrien oikeuksista on lisättävä. Maahanmuuttajaperheet pitää kohdata kokonaisvaltaisesti, jotta seksuaalikasvatus kattaa myös vanhemmat. Ilmoituskynnys rikoksesta madaltuu ja avun antaminen helpottuu, kun uhri tietää ja tuntee omat oikeutensa.

Kunniaväkivalta on yksi lähisuhdeväkivallan muoto ja kietoutuu voimakkaasti naisten ja tyttöjen ajateltuun siveellisyyteen. Kansainvälinen tyttöjen päivä 11. lokakuuta muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä ja sukupuolensa takia.

– Suomi on yhä Euroopan toiseksi väkivaltaisin maa naisille. Jokaisella tytöllä on oltava oikeus elää ilman väkivaltaa tai väkivallan pelkoa. Sanojen sijaan tarvitaan tekoja, jotka konkreettisesti parantavat tyttöjen mahdollisuuksia väkivallattomaan lapsuuteen, Pelkonen ja Virolainen linjaavat.