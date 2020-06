Kokoomusedustajat: Kotihoidon vanhukset jätetty huomiotta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajien mukaan hallituksen hoitajamitoitusten linja syrjii kotihoidossa olevia.

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho, Sari Sarkomaa ja Anna-Kaisa Ikonen vaativat hallitusta antamaan viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen sekä toimet kotihoidon heikentymisen estämiseksi. Kokoomusedustajat ovat tyytyväisiä tällä viikolla eduskunnassa äänestetystä 4400 hoitajan lisäämisestä ympärivuorokautiseen hoivaan. He ovat kuitenkin huolissaan siitä, ettei kotihoidossa olevia vanhuksia ole huomioitu hoitajalisäyksissä. Heidän mukaansa hoitajamitoitus jättää huomiotta yli puolet hoivaa tarvitsevista ikääntyneistä.

– Asiantuntijoiden ja hallituksen oman esityksen perusteluissa on arvioitu hoitajamitoitusesityksen heikentävän kotihoidon vanhusten asemaa. Kun vain ympärivuorokautisen hoivan hoitajamäärää säännellään lailla, on todennäköistä, että kotihoidon jo ennestään huutava hoitajapula syvenee. Pidän erittäin kovana ja kylmänä politiikkana, että hallitus ei ole esittänyt yhtään toimea kotihoidon vanhusten tilanteen helpottamiseksi, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sarkomaa sanoo.

– On ymmärrettävä, että kotihoidossa on paljon palveluja tarvitsevia, kovin heikkokuntoisia ja usein muistisairaita ihmisistä. Myös arvokasta mutta usein hyvin raskasta omaishoitajan työtä tekevät omaishoitajat tarvitsevat apua ja tukea. Kokoomus ei hyväksy hallituksen kotihoidon vanhuksia syrjivää linjaa, Sarkomaa sanoo.

Kokoomuksen esittämässä vaihtoehdossa hoitajia lisättäisiin jo nyt ympärivuorokautisen hoivan lisäksi kotihoitoon ja omaishoitajien tueksi. Kokoomus esitti ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitusta koskevaan lakiin lausumaa, jolla hallitusta olisi vaadittu varmistamaan, että kotihoidon tilanne ei heikkene. Myös vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen tuomista eduskunnan käsittelyyn vaadittiin lausumalla.

Hallituspuolueet äänestivät lausumia vastaan perjantaina 26. kesäkuuta eduskunnan täysistunnossa.

Kokoomusedustajien mukaan myös hoitajamitoitusesityksen rahoitukselta puuttuu pohja.

– Täysin auki oleva kysymys on, miten hallitus aikoo rahoittaa hoitajamitoitusesityksensä ja lisähoitajat kotihoitoon? Ja miten omaishoitajien ja heidän läheistensä tilannetta aiotaan kohentaa? Eduskunta ja Suomi odottavat hallitukselta rehellisiä vastauksia ja ripeitä toimia. Esitykset on tuotava eduskuntaan heti syksyllä. Budjettiriihessä on osoitettava niin hoitajamitoituksesta kuin kotipalveluista ja omaishoidosta puuttuvat määrärahat, edustajat sanovat.