Kokoomusedustajat: Koronatarvikkeiden verohuojennukset myös yksityisille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tällä hetkellä vain julkinen sektori voi hankkia suojavälineitä ja tarvikkeita nollaverokannalla.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi tiistaina koronan kotitestien arvonlisäveron väliaikaisen poistamiseen liittyvän mietinnön yksimielisesti. Mietinnössä valtiovarainvaliokunta haluaa edistää laajempia helpotuksia koronatestien ja -suojavälineiden arvonlisäverotukseen, jota kokoomus vaati jo maaliskuussa 2020.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa kiittää esityksestä, joka helpottaa kotitestien saatavuutta. Samalla hän toivoo hallitukselta ripeää toimintaa helpotusten laajentamiseksi valiokunnan toivomalla tavalla.

Yksimielisessä lausunnossa valtiovarainvaliokunta vaatii hallitusta selvittämään koronatorjunnassa käytettävien materiaalien verohelpotuksen laajentamisen yksityisille palveluntuottajille.

– Tällä hetkellä vain julkinen sektori voi hankkia suojavälineitä ja tarvikkeita nollaverokannalla. Vaikka monissa muissa maissa yksityisen sektorin hankinnat on vapautettu arvonlisäverosta, ei Suomessa hallitus jostain syystä ole toiminut näin, toteaa Sarkomaa.

– Nollaverokannan soveltaminen laajasti julkisessa valvonnassa oleville terveyden- ja sairaanhoitoalan sekä sosiaalihuoltoalan toimijoille on talouden täsmätoimi, jolla helpottaisimme koronan vastaisessa työssä välttämättömästi tarvittavien välineiden hankintaa, hän lisää.

Sarkomaan mielestä Suomessa pitäisi vihdoin ottaa koko terveydenhoidon kapasiteetti käyttöön täydessä mitassa.

– En ymmärrä, miksi sääntelyllä hankaloitamme yksityisen sektorin toimintaa. Meillä ei pitäisi olla varaa hukata käytettävissä olevaa potentiaalia epidemian vastaisessa työssä, hän sanoo.

Hyväksytty muille EU-maille, mutta ei suomalaisille

Kokoomuksen verovastaava, kansanedustaja Matias Marttinen huomauttaa, että Suomi on hyväksynyt arvonlisäverohelpotuksen yksityisen sektorin testi-, suoja- ja rokotustarvikkeiden hankinnoista muille EU-maille, mutta ei suomalaisille.

– Sote-palvelujen järjestämistavat ovat eri jäsenvaltioissa niin erilaiset, että komissio on tarkoituksella jättänyt soveltamistavan avoimeksi ja siihen on jäsenmaissa tartuttu. Jäsenvaltiot ovat yksimielisesti toivoneet muutosta ja myöhemmin sen jatkoa. Hallitus on siis ollut mukana vaatimassa lainsäädäntöä komissiolta, jolla yksityisen sektorin nollaverokannalla toteutetut hankinnat ovat hyväksyttäviä muualla EU:ssa, mutta ei ole edistänyt asiaa Suomessa, Marttinen toteaa.

Hänen mukaansa rajanveto julkisten ja yksityisten terveyspalveluiden välillä on ongelmallinen myös kotimaisessa verotuskäytännössä.

– Se ei tunne vastaavaa rajanvetoa yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Soveltamisalan rajaus kohtelee toimijoita epäneutraalisti julkisen sektorin hyväksi, Marttinen huomauttaa.

Kokoomusedustajat toivovat hallitukselta nopeaa selvitystä ja esitystä verovapauden laajentamisesta heti alkuvuoteen.

– Lakiehdotus voitaisiin antaa jo tammikuussa. Omikron-variantin nopea leviäminen yhteiskunnassa edellyttää valmiuden nostamista kaikilla sektoreilla. Ideologia on nyt vihdoin jätettävä sivuun ihmisten terveysturvallisuuden ja kansakunnan pandemiasta selviytymisen tähden, Sarkomaa toteaa.