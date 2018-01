Kokoomusedustajat kiirehtivät merten muoviroskaamisen lopettamista

Kokoomuksen kansanedustajat Pauli Kiuru, Sari Multala, Veera Ruoho ja Saara-Sofia Sirén kiittävät EU:n komission muovistrategiaa.

Heidän mukaansa strategia on tärkeä askel taistelussa muovia vastaan ja kiitokset sen vauhdittamisesta kuuluvat sekä komissaari Jyrki Kataiselle että valmisteluun osallistuneille suomalaismepeille.

Erityisen nopeita askeleita edustajat odottavat merten muovittamisen lopettamisessa.

– Emme halua maailmaa, jonka merissä muoviroska on yleisempää kuin kalat. Jo nyt muun muassa Bali on asettanut käyttörajoituksia rannoilleen niiden roskaantumisen takia. Siksi kehityksen suuntaa on nyt pikaisesti käännettävä ja merten muovittuminen on saatava kuriin. Tässä työssä myös Suomella tulee olla aktiivinen rooli, kokoomusedustajat vaativat.

Pauli Kiuru, Sari Multala, Veera Ruoho ja Saara-Sofia Sirén pitävät hyvänä alkuna komission strategiaan sisältyvää ehdotusta laivaliikenteen tuottamisen muovipäästöjen vähentämiseksi.

– Se ei kuitenkaan yksin riitä. Esimerkiksi Itämereen päätyvästä muoviroskasta 71 prosenttia on lähtöisin maalta.

Edustajat kannustavatkin ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista (kesk.) tekemään uusia avauksia juuri maalta Itämereen tulevien päästöjen vähentämiseksi muovistrategian jatkoneuvotteluissa.

– Laivojen päästöjen ohella meri muovittuu pakkauksista, rakentamisesta, keinokuiduista, kosmetiikasta ja liikenteestä. Näiden vähentämisessä kiertotalouteen sitoutuneella ja puhtaita ratkaisuja suosivalla Suomella olisi paljon annettavaa myös EU-laajuisesti. Kunnianhimon taso pitää tässä nyt olla riittävän korkea, Kiuru, Multala, Ruoho ja Sirén sanovat.

He muistuttavat, että Suomi on menneinä vuosikymmeninä ollut aktiivinen Itämereen päätyvien ravinnepäästöjen vähentämiseksi.

– Itämeren roskaantumista vastaan tulee taistella samalla päämäärätietoisuudella.