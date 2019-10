Kokoomusedustajat: Kevytautolaki korjattava pikaisesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kari Tolvanen, Matias Marttinen ja Janne Heikkinen kehottavat hallitusta ajamaan muutos läpi viipymättä.

Kokoomus haluaa, että nuorten liikenneturvallisuutta parantavat kevytautot saadaan liikenteeseen mahdollisimman pikaisesti.

Kokoomuksen liikenne- ja viestintävaliokunnan kansanedustajat Kari Tolvanen, Matias Marttinen ja Janne Heikkinen peräävät liikenneministeri Sanna Marinilta (sd.) pikaisia toimia lain korjaamiseksi.

– Laki tulee korjata pikimmiten. Monet perheet ovat jo hankkineet kevytautoja, koska he ajattelivat lain tulevan voimaan heti marraskuun alusta. Heidän näkökulmastaan tilanne on kestämätön, pikaiset ratkaisut on löydettävä. Meidän tulee olla määrätietoisia lainsäätäjinä, ettei tällaisia tilanteita pääse syntymään. Haluan osaltani antaa selvän viestin, että jos asia olisi kokoomuksesta kiinni, kevytautot saatettaisiin voimaan mahdollisimman pian, Kari Tolvanen toteaa tiedotteessa.

Tolvasen mukaan kokoomus toivoo, että laki saataisiin täysimittaisesti voimaan mahdollisimman pian. Oikeuskansleri on kuitenkin todennut, että lain voimaantulo olisi ongelmallista.

Matias Marttinen huomauttaa, että mietintö edellyttää hallitusta tekemään tarvittavat muutokset lakiin.

– Komission lähettämä kirje ei itsessään ole jyrkkä vaatimus lakien muuttamiseksi, mutta oikeuskanslerin tulkintaa aiheesta on syytä kunnioittaa. Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut mietinnön, jossa hallitusta vaaditaan ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimiin kevytautojen saamiseksi liikenteeseen. Mietinnön edellytyksen vuoksi on selvää, että vaikka muutoksia tulee tehdä, laki tullaan saattamaan voimaan. Tästä ei tingitä, Marttinen sanoo.

Janne Heikkinen uskoo, että kevytautolakien hyväksymisestä olisi löydettävissä yhteinen tahtotila, sillä eduskunta on asian suhteen lähes yksimielinen.

– Vihreitä lukuun ottamatta jokainen eduskuntapuolue on kevytautojen puolella, minkä vuoksi uskon siihen, että ministeri Marin tulee löytämään ratkaisut lain muutoksiin. Kyse on enää siitä, kuinka pikaisesti näin voidaan tehdä. Toivon niiden ihmisten puolesta, jotka haluavat nuorensa liikkuvan turvallisesti, että ongelmat ratkaistaan nopeutetussa aikataulussa, Heikkinen toteaa.