Kokoomusedustajat: Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta laiminlyöty

Asiaa ei mainita yli 200-sivuisessa hallitusohjelmassa kertaakaan.

Kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Kari Tolvanen ja kokoomuksen edustakuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra vaativat Sanna Marinin (sd.) hallitukselta puoliväliriihessä toimenpiteitä järjestäytyneeseen rikollisuuteen puuttumiseksi.

Kokoomusedustajien mukaan vaalikauden ensimmäisten kahden vuoden aikana aihe on käytännössä laiminlyöty.

– Järjestäytynyt rikollisuus on vaarallinen ja viheliäinen rikollisuuden muoto, joka kasvaa, kansainvälistyy ja kovenee ja Suomessa kovaa vauhtia. Kuitenkin Marinin hallitus on käytännössä laiminlyönyt järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan toiminnassaan. Mitään aidosti merkittävää ei tällä saralla ole tehty. Kuvaavaa on, ettei aihetta mainita yli 200-sivuisessa hallitusohjelmassa kertaakaan. Nyt kun vaalikausi on jo puolivälissä, on hallituksen korkea aika herätä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, Tolvanen sanoo.

Poliisin tilastojen mukaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien ryhmien määrä on viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomessa lisääntynyt.

Keskusrikospoliisin arvion mukaan Suomessa toimii jo noin 90 ryhmää ja näillä ryhmillä on jäseniä noin 900-1 000. Kokoomusedustajat huomauttavat, että esimerkiksi vankiloissa järjestäytyneen rikollisuuden aseman vahvistuminen näkyy jo kouriintuntuvalla tavalla.

– Suomen vankiloissa tilanne järjestäytyneeseen rikollisuuden kanssa on äitynyt jo lähes hallitsemattomaksi. Järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvistä vanginvartijoiden pahoinpitelyistä on tullut arkipäivää eikä jengien toimintaan paikoin enää edes yritetä tosissaan puuttua. On täysin mahdotonta hyväksyä, että tilanteen on annettu ajautua tähän pisteeseen, Kopra sanoo.

Kokoomusedustajat varoittavat, että järjestäytynyt rikollisuus voi tulevina vuosina vahvistaa asemiaan useilla muillakin yhteiskunnan osa-alueilla, mikäli päättäjät eivät ryhdy määrätietoisiin toimenpiteisiin ajoissa.

– Järjestäytynyt rikollisuuden torjunnassa ennakointi on kaikki kaikessa. On toimittava nyt, eikä vasta sitten, kun tilanne pahenee. Yksi huolestuttava skenaario on, että julkisessa keskustelussakin esillä olleet rikoksia porukoissa tekevät nuoret päätyisivät Suomessa järjestäytyneen rikollisuuden piiriin Ruotsin tapaan. Jos näin käy, ei paluuta vanhaan enää ole. Siksi on välttämätöntä, että toimitaan määrätietoisesti ja ennakoivasti nyt, Tolvanen vaatii.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että Ruotsissa järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi on otettu laaja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaohjelma, jossa ongelmaa ja ratkaisuja siihen on tarkasteltu kokonaisvaltaisesti.

– Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa tarvitaan kirkasta tilannekuvaa ja laaja joukko monipuolisia toimia. Poliisien määrä on nostettava nykyisestä noin 7 400 poliisista 8 000 poliisiin. Rikosseuraamuslaitoksen ja koko rikosketjun toimijoiden resursseja on vahvistettava. Järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva rikoslainsäädäntö on päivitettävä kiireesti 2020-luvulle. Viranomaisille on annettava uutta tilannetta vastaavat toimivaltuudet, kokoomusedustajat listaavat.