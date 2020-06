Kokoomusedustajat ikäihmisistä: Epäinhimillistä eristämistä

Edustajien mukaan oikeusministerin pitää varmistaa, ettei ikäihmisten oikeuksia poljeta koronan varjolla.

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Sari Sarkomaa vaativat oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia (r.) tarkastelemaan ikäihmisiin kohdistuvia koronarajoitusten suosituksia ja ohjeita oikeudellisesta näkökulmasta.

Yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat ihmiset ovat eläneet hallituksen suositusten takia lähes eristyksissä maaliskuun puolivälistä lähtien.

Kokoomusedustajien mukaan pitkäaikainen eristäminen lähes karanteeninomaisiin olosuhteisiin ei ole inhimillistä, se loukkaa itsemääräämisoikeutta ja on omiaan rakentamaan ikäsyrjinnälle kasvualustaa.

– On ymmärrettävää, että koronaepidemian alussa mentiin terveys edellä ja tiukkoja suosituksia noudattaen. Epidemian pitkittyessä rajoitusten tuomia vakavia epäkohtia on nostettu esiin ja ohjeita on luvattu päivittää. Oikeusministerin on syytä arvioida ja varmistaa, että ohjeistukset ovat perusteltuja, ja että kaikkia toimijoita on ohjeistettu. Eihän ainoa keino riskiryhmien suojelemiseksi voi olla heidän eristämisensä muista, edustajat sanovat.

Mia Laihon mielestä on kohtuutonta, että yli miljoona ihmistä suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle.

– Kyse on myös ikäihmisten ihmisarvosta. Kategorinen yhteen ikärajaan liittyvä suositus eristäytyä lähes karanteenin omaisiin olosuhteisiin tai vierailukiellot hoivakoteihin horjuttavat oikeusvaltiomme ihmisoikeuspohjaa. Oikeusministeriön tulisi arvioida vanhuksiin kohdistuvia vaikutuksia myös oikeudellisesta näkökulmasta, vaatii Laiho.

Edustajien mukaan hallituksen vastuulla on hakea ratkaisut ja tehdä suositukset, jotta riskiryhmään kuuluvat voivat turvallisesti liikkua myös kodin ulkopuolella.

– On epäinhimillistä ja eettisesti väärin, että korona uhan takia hoitokodissa asuva on kuukausiksi erotettu puolisosta ja mahdollisuuksia tavata omaisia ei ole ollut. Läheisiä on voitava tavata. Tämä olisi kyllä järjestettävissä turvallisesti suojatoimien avulla. Sama koskee saattohoidossa olevia, huomauttaa Sari Sarkomaa.