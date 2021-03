Kokoomusedustajat huolissaan yo- ja pääsykokeista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viime keväänä koronavirus vaikutti suuresti koulutuksen järjestämistapoihin ja opiskelijavalintoihin.

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Paula Risikko ovat huolissaan abiturienttien tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta asemasta osallistua kirjoituksiin ja pääsykokeiden toteutuksesta.

He ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen hallitukselle ylioppilaskokeisiin osallistuvien abiturienttien ja korkeakouluun hakevien tasavertaisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta pitkittyneessä koronaepidemiassa.

Laiho ja Risikko muistuttavat, että lukiolaiset ovat olleet viimeisen vuoden aikana hybridiopetuksessa, eli osa lähiopetuksessa ja osa useamman kuukauden ajan kokonaan etäopetuksessa riippuen missä päin Suomea asuvat ja millainen koronatilanne alueella vallitsee.

– Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa tautilanne on ollut hankalin, lukiolaiset ovat olleet jo yhteensä kuukausia etäopetuksessa. Tämä jo itsessään antaa eriarvoisen lähtökohdan ylioppilaskirjoituksiin valmistumiselle ja osallistumiselle. Osalla lukiolaisista ja abiturienteista on haasteita etäopetuksessa, muun muassa oppimisen tuen ja sen vaihtelevuuden kanssa sekä itseohjautuvuuteen oppimisessa, edustajat huomauttavat.

– Kirjoituksiin panostaminen vaatii normaalioloissakin paljon tukea ja motivaatiota. Koronan aiheuttama tilanne on abiturienttien kannalta kamala, sillä pitkittynyt etäopetus on aiheuttanut monelle nuorista ahdistusta, yksinäisyyttä ja osalle jopa mielenterveysongelmia. Etäopetuksen ja ylioppilaskirjoitusten aiheuttama kuormitus on osalle abeista suuri ja tulee vaikuttamaan tuloksiin, Risikko toteaa.

Tämän vuoden kirjoitusten osalta ylioppilaslautakunta on päättänyt, että ylioppilaskirjoitusten aikaa laajennetaan ja kirjoituspäiviä lisätään. Tämä helpottaa tautitilanteessa, kun henkilömäärät kirjoituksissa voidaan pitää pienempinä.

– Kuitenkaan etäopetuksen aiheuttamaan oppimisvajeeseen ja oppimisen epätasa-arvoisuuteen tällä joustolla ei vaikuteta. Vaikka ylioppilastutkinnon suorittaminen on Suomessa joustavaa, emme voi vain lohduttaa nuoria kehottamalla uusia myöhemmin kokeita. Jos ylioppilaskokeet menevät huonosti, on odotettava taas yksi vuosi, kunnes voi hakea uudelleen koulutuspaikkaa, Laiho toteaa.

Kokoomusedustajat nostivat kirjallisessa kysymyksessään esiin myös viime keväänä kesken valintaprosessin muutetut pääsykokeiden aikataulut ja pääsykokeiden määrän vähentämisen, samalla kun todistuksella valittavien osuutta kasvatettiin.

Muutokset rikkoivat hakijoiden oikeusturvaa, kun yliopistot pyörsivät aiempia päätöksiään. Eduskunnan oikeusasiamiehelle jätettiin viime keväänä yli sata kantelua yliopistojen opiskelijavalinnoissa noudatettavista menettelyistä koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen takia.

– Hakijoiden oikeusturva ja yhdenvertaisuus täytyy varmistaa myös poikkeusolojen aikana. Korkeakoulujen autonomiasta huolimatta, opetus- ja kulttuuriministeriön on näytettävä poikkeusoloissa tietyt oikeudelliset reunaehdot, koordinointia sekä johtajuutta, jotta hakijoiden yhdenvertainen kohtelu voi toteutua. Hakijoille tulee riittävän ajoissa viestiä valintojen toteutuksesta ja järjestelyistä sekä vaatimuksista. Ennustettavuutta, johdonmukaisuutta ja riittävän selkeää ja ajantasaista viestintää ei voi korostaa liikaa yhteishaun, että valintojen vaatimuksissa ja toteutuksessa, edustajat toteavat.